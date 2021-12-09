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Экономика / Агропромышленный комплекс
9 декабря 2021, 19:40

«Сибагро» на Урале – в числе лучших налогоплательщиков региона

Евгений Куйвашев вручил Благодарственное письмо директору компании свинокомплекс «Сибагро» на Урале Владимиру Стогнию.

Губернатор Евгений Куйвашев вручил благодарственное письмо директору свинокомплекса «Сибагро» на Урале Владимиру Стогнию. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Недавно в регионе подвели итоги конкурса «Лучший налогоплательщик Свердловской области 2020 года», в числе награждённых – свинокомплекс «Сибагро» на Урале. В минувшем году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды предприятие направило 363 миллиона рублей, что на 40 миллионов больше, чем годом ранее. Эффективный менеджмент и слаженная работа коллектива позволяют предприятию быть в одном ряду с такими уральскими гигантами, как УГМК, ЕВРАЗ, Свердловская железная дорога, авиакомпания «Уральские авиалинии», а среди предприятий АПК региона свинокомплекс «Сибагро» на Урале по праву занимает лидирующую позицию.

Рекорды налоговых отчислений

Свиноводческий комплекс принимает участие в конкурсе с 2016 года и четыре раза становился его победителем.

– Конечно, это важно для нас, ведь высокая оценка, которую даёт нашему коллективу руководство области, подтверждает, что наш комплекс ведёт свои дела добросовестно и открыто. Лично я считаю, что обязанность любого предпринимателя – думать не только о корпоративной выгоде, но и о стране, регионе, о людях, которые здесь живут, ведь основным источником пополнения бюджетов всех уровней являются прежде всего налоговые отчисления, – говорит директор свинокомплекса «Сибагро» на Урале Владимир Стогний.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 18 уральских предприятий и вновь «Сибагро» – среди лидеров. Победители конкурса продемонстрировали рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, а также показали наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, обеспечили рост заработной платы. Так, с 2016 года сумма отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды свинокомплекса «Сибагро» на Урале выросла с 204 миллионов рублей до 363 миллионов – рекордной для компании величины. В консолидированный бюджет было направлено 81,5 миллиона рублей. Награждая победителей конкурса, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил директору предприятия Владимиру Стогнию благодарственное письмо «За высокий вклад в социально-экономическое развитие региона».

– Рост налоговых отчислений происходит за счёт роста налогооблагаемой базы. Ежегодно увеличивается объём производства – в результате растёт сумма налога на добавленную стоимость – НДС. Повышаем производительность труда – увеличивается заработная плата наших работников и в итоге растёт сумма налога на доходы физических лиц, – уточнил Владимир Стогний.

Главные по мясу

Сегодня «Сибагро» на Урале – это крупнейший производитель мяса в Уральском федеральном округе, в составе компании – более шестидесяти производственных корпусов, расположенных на двух независимых фермах с законченным производственным циклом, сосредоточенных в Богдановичском городском округе и в Камышловском муниципальном районе. Каждая из ферм включает в себя репродуктор, а также участки доращивания и откорма. В общей сложности на предприятии содержится почти 250 тысяч свиней и производится более 60 тысяч тонн мяса в год, что позволяет на 80 процентов закрывать потребности региона в свинине. Достичь такого результата удалось благодаря модернизации: на свинокомплексе завершили строительство двух дополнительных корпусов откорма, увеличили холодильные мощности в цехе первичной мясопереработки, приобрели высокопроизводительное оборудование, технику и специализированный транспорт.

Едут со всей страны

Особенно внушительным на предприятии оказался рост отчислений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), они увеличились с 56,6 миллиона рублей в 2019 году до 70,6 миллиона рублей в 2020-м. Растёт как средняя заработная плата, так и среднесписочная численность сотрудников. Так, в 2019 году на свинокомплексе трудилось 843 человека, год спустя – 955. Молодые квалифицированные специалисты едут сюда со всей страны.

– Достойный уровень заработной платы, безусловно, является ключевым критерием при выборе свинокомплекса «Сибагро» на Урале в качестве работодателя, – считает Владимир Стогний. – Тем более что на сегодняшний день средняя зарплата по предприятию составляет 46,6 тысячи рублей – один из самых высоких показателей в агропромышленном комплексе.

Для сельских территорий области сотни высокооплачиваемых рабочих мест – уверенность в завтрашнем дне, это позволяет семьям жить в достатке, воспитывать детей, планировать крупные покупки. Стабильный платёжеспособный спрос, который они формируют, помогает развиваться в глубинке и малому бизнесу.

«Сибагро» на Урале также активно участвует в финансировании социальных мероприятий, на это в минувшем году было потрачено 29,5 миллиона рублей и 1,5 миллиона – на развитие сельских территорий. Деньги пошли на обустройство детских и спортивных площадок, помощь в реконструкции сельских Домов культуры и многое другое. Только за последние пять лет сумма налогов, которую предприятие выплатило в бюджеты и внебюджетные фонды, превысила 1,5 млрд рублей.

  • Опубликовано в №229 от 10.12.2021
Областная газета Свердловской области
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