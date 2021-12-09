Губернатор Евгений Куйвашев вручил благодарственное письмо директору свинокомплекса «Сибагро» на Урале Владимиру Стогнию. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Недавно в регионе подвели итоги конкурса «Лучший налогоплательщик Свердловской области 2020 года», в числе награждённых – свинокомплекс «Сибагро» на Урале. В минувшем году в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды предприятие направило 363 миллиона рублей, что на 40 миллионов больше, чем годом ранее. Эффективный менеджмент и слаженная работа коллектива позволяют предприятию быть в одном ряду с такими уральскими гигантами, как УГМК, ЕВРАЗ, Свердловская железная дорога, авиакомпания «Уральские авиалинии», а среди предприятий АПК региона свинокомплекс «Сибагро» на Урале по праву занимает лидирующую позицию.

Рекорды налоговых отчислений

Свиноводческий комплекс принимает участие в конкурсе с 2016 года и четыре раза становился его победителем.

– Конечно, это важно для нас, ведь высокая оценка, которую даёт нашему коллективу руководство области, подтверждает, что наш комплекс ведёт свои дела добросовестно и открыто. Лично я считаю, что обязанность любого предпринимателя – думать не только о корпоративной выгоде, но и о стране, регионе, о людях, которые здесь живут, ведь основным источником пополнения бюджетов всех уровней являются прежде всего налоговые отчисления, – говорит директор свинокомплекса «Сибагро» на Урале Владимир Стогний.

В 2020 году в конкурсе приняли участие 18 уральских предприятий и вновь «Сибагро» – среди лидеров. Победители конкурса продемонстрировали рост платежей в бюджет и выручки по сравнению с предыдущим годом, отсутствие задолженности по налогам, сборам и выплате заработной платы, а также показали наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, обеспечили рост заработной платы. Так, с 2016 года сумма отчислений в бюджеты и внебюджетные фонды свинокомплекса «Сибагро» на Урале выросла с 204 миллионов рублей до 363 миллионов – рекордной для компании величины. В консолидированный бюджет было направлено 81,5 миллиона рублей. Награждая победителей конкурса, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил директору предприятия Владимиру Стогнию благодарственное письмо «За высокий вклад в социально-экономическое развитие региона».

– Рост налоговых отчислений происходит за счёт роста налогооблагаемой базы. Ежегодно увеличивается объём производства – в результате растёт сумма налога на добавленную стоимость – НДС. Повышаем производительность труда – увеличивается заработная плата наших работников и в итоге растёт сумма налога на доходы физических лиц, – уточнил Владимир Стогний.

Главные по мясу

Сегодня «Сибагро» на Урале – это крупнейший производитель мяса в Уральском федеральном округе, в составе компании – более шестидесяти производственных корпусов, расположенных на двух независимых фермах с законченным производственным циклом, сосредоточенных в Богдановичском городском округе и в Камышловском муниципальном районе. Каждая из ферм включает в себя репродуктор, а также участки доращивания и откорма. В общей сложности на предприятии содержится почти 250 тысяч свиней и производится более 60 тысяч тонн мяса в год, что позволяет на 80 процентов закрывать потребности региона в свинине. Достичь такого результата удалось благодаря модернизации: на свинокомплексе завершили строительство двух дополнительных корпусов откорма, увеличили холодильные мощности в цехе первичной мясопереработки, приобрели высокопроизводительное оборудование, технику и специализированный транспорт.

Едут со всей страны

Особенно внушительным на предприятии оказался рост отчислений налога на доходы физических лиц (НДФЛ), они увеличились с 56,6 миллиона рублей в 2019 году до 70,6 миллиона рублей в 2020-м. Растёт как средняя заработная плата, так и среднесписочная численность сотрудников. Так, в 2019 году на свинокомплексе трудилось 843 человека, год спустя – 955. Молодые квалифицированные специалисты едут сюда со всей страны.

– Достойный уровень заработной платы, безусловно, является ключевым критерием при выборе свинокомплекса «Сибагро» на Урале в качестве работодателя, – считает Владимир Стогний. – Тем более что на сегодняшний день средняя зарплата по предприятию составляет 46,6 тысячи рублей – один из самых высоких показателей в агропромышленном комплексе.

Для сельских территорий области сотни высокооплачиваемых рабочих мест – уверенность в завтрашнем дне, это позволяет семьям жить в достатке, воспитывать детей, планировать крупные покупки. Стабильный платёжеспособный спрос, который они формируют, помогает развиваться в глубинке и малому бизнесу.

«Сибагро» на Урале также активно участвует в финансировании социальных мероприятий, на это в минувшем году было потрачено 29,5 миллиона рублей и 1,5 миллиона – на развитие сельских территорий. Деньги пошли на обустройство детских и спортивных площадок, помощь в реконструкции сельских Домов культуры и многое другое. Только за последние пять лет сумма налогов, которую предприятие выплатило в бюджеты и внебюджетные фонды, превысила 1,5 млрд рублей.