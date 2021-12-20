200 миллионов из федерального бюджета частично возместят затраты на строительство фермы на Среднем Урале

Ферма рассчитана на 1800 коров. Фото: Павел Ворожцов.

Более 200 млн рублей субсидий поступит из федерального бюджета на возмещение части затрат по одному из сельскохозяйственных проектов Свердловской области. Речь идёт о строительстве молочно-товарной фермы ООО «Ударник» в селе Сажино Артинского городского округа.

Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Как рассказал министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев, объём инвестиций в аграрный проект «МТФ Ударник» составил 1,7 млрд рублей. По его словам, субсидии для возмещения части понесённых затрат - хорошая мера поддержки аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и в дальнейшем используются при развитии и модернизации производства.

Молочно-товарная ферма стала самой крупной в нашем регионе. Она рассчитана на 1800 коров. "Областная газета" писала об её открытии в сентябре этого года. Рассказывали мы и о том, что соглашение о реализации этого инвестиционного проекта заключили правительство Свердловской области, Уральский банк Сбербанка и ООО "Ударник".Благодаря его воплощению создано 35 новых рабочих мест. Возможности фермы позволяют осуществить полный цикл выращивания молодняка. Состояние высокопродуктивного поголовья КРС отслеживают цифровые системы. Высокотехнологичное оборудование контролирует и то, как соблюдается рацион. Планируемый объём надоев - около 41 тонны молока в сутки. Для этих целей есть доильный блок с самой большой в УрФО роторно-доильной установкой. По качеству молоко соответствует необходимым требованиям.

Добавим, что согласно распоряжению, подписанному Михаилом Мишустиным, субсидии на возмещение части затрат сельхозпроизводителей, помимо Среднего Урала, поступят также в девять регионов России. В их числе: Республика Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая и Рязанская области.

Ранее мы сообщали о том, что проект учёных УрГАУ по исследованию молока получил федеральную поддержку. Сотрудники этого университета исследуют генетические механизмы, влияющие на содержание в молоке опасных для здоровья трансжиров. Эту работу они проведут в рамках гранта Российского научного фонда.