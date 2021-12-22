Ревдинский молочный комбинат закрывается с 1 января 2022 года

Закрытие комбината не повлияет на объём поставок молочной продукции. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале закрывается ещё одно крупное производство - ООО "Ревдинский молочный комбинат". Молокозавод прекратит деятельность уже с 1 января 2022 года.

Информацию об этом подтвердили в департаменте информполитики Свердловской области. Отмечается, что закрытие комбината не повлияет на объём поставок молочной продукции.

"Решение о закрытии завода приняли частные владельцы. Конкуренция между производителями в этой сфере высокая: только в Свердловской области работают более 50 комбинатов, обеспечивающих магазины молочной продукцией. Снижения объёмов поставок и уменьшение ассортимента "молочки" не предвидится", - сообщили "Областной газете".

Также в департаменте информполитики пояснили, что Ревдинский молокозавод не заключал никаких госконтрактов на 2022 год на поставку молочной продукции в социальные учреждения. Директор производства заявил, что сокращение сотрудников будет произведено по соглашению сторон.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. После этого Следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты. Позже стало известно, что руководство хлебокомбината не планирует возобновлять свою работу.

Больше подробностей о закрытии хлебокомбината - в материале "ОГ".

Кроме того, 1 октября ПАО "Сбербанк" подал в Арбитражный суд Свердловской области заявление о признании ООО "Полевская ферма" банкротом. Причиной стал долг предприятия банку в размере 23 млн 254 тыс. рублей.