Евгений Куйвашев утвердил новую субсидию свердловским производителям зерна

Такой вид господдержки позволит стимулировать рост объёмов производимого зерна. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о возмещении аграриям части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур. На эти цели будет выделено 86 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.

Такой вид господдержки позволит стимулировать рост объёмов производимого зерна, а это в свою очередь позволит стабилизировать цены на сельхозпродукцию, включая молоко.

"Свердловская область территориально находится в зоне рискованного земледелия и является дефицитной по объемам производства зерна для обеспечения отрасли животноводства кормами. Ежегодно часть зерна завозится из других территорий. Новая субсидия позволит поддержать растениеводов и таким образом повысить объемы производства зерна внутри области", - отметил глава МинАПК Свердловской области Артём Бахтерев.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, воспользоваться этими субсидиями за первый год смогут около 100 сельхозпроизводителей. Получить новый вид господдержки смогут хозяйства, которые вырастят урожай зерновых в период с 1 января по 20 июля 2022 года.

Ранее "Областная газета" писала об иных мерах поддержки агропромышленного комплекса Свердловской области. В ноябре стало известно о 300 млн рублей на поддержку отрасли животноводства, а в начале декабря - о 12 млн рублей овощеводам.