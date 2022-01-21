Алексей Шмыков рассказал про сельские деньги

Первый заместитель губернатора Свердловской области обратил внимание на то, что на развитие сельских территорий будет направлено около четырёх миллиардов рублей. Фото: Павел Ворожцов

На состоявшейся сегодня пресс-конференции первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей ШМЫКОВ отвечал на вопросы более чем 30 представителей региональных изданий, информационных агентств и телекомпаний о подготовке уральской столицы к Универсиаде-2023, поддержке промышленности и экологической реформе. Особое внимание было уделено развитию сельских территорий.

По словам Алексея Шмыкова, в 2020 году наш регион вошёл в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий». Она предполагает масштабное строительство образовательных и спортивных объектов в трёх муниципалитетах: в селе Байкалово будет возведена новая школа на 550 мест, в посёлке Пышма построят ещё одну школу на 400 мест, а в посёлке Пионерский Ирбитского района появится физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Все проекты будут завершены в нынешнем году. Помимо этих строек, планируется обновить инфраструктуру и в других сельских территориях.

- В этом году мы должны начать реконструкцию очистных сооружений в Рефтинском и капитальный ремонт местного центра культуры. На эти цели выделено около 700 миллионов рублей. В селе Сажино Артинского района реализуется большой инвестиционный проект по производству молока — это крупная молочно-товарная ферма на 1800 голов. В этом году будет построен корпус для молодняка, а также детский сад на 120 мест. Чтобы на село возвращалась молодёжь, по поручению губернатора Евгения Куйвашева мы занялись ремонтом и строительством социальных объектов в муниципалитетах, в том числе новых домов культуры, пожарных частей и школ, - добавил Алексей Шмыков.

Будет обновляться и транспортная инфраструктура. На ремонт 200 километров муниципальных и областных межпоселковых дорог областные власти планируют выделить порядка 4 миллиардов рублей в целом на все муниципалитеты. Большая поддержка сегодня оказывается и сельхозтоваропроизводителям — это тоже около четырёх миллиардов рублей. Из регионального бюджета им компенсируют затраты на приобретение новой техники и капитальное строительство, в том современных ферм и овощехранилищ. Если в 2013 году обеспеченность ими на Среднем Урале составляла 70 процентов, то сейчас она выросла до 95 процентов.

Между тем Алексей Шмыков сделал акцент на том, что благодаря переговорам губернатора Свердловской области с торговыми сетями местная продукция заняла лидирующие позиции. По некоторым категориям товаров она достигает 90 процентов. - Сегодня молоко с коротким сроком хранения уральских переработчиков занимает до 90 процентов объёма на прилавках, хлеб – от 80 до 90 процентов, мясо – 50 процентов, яйцо куриное – до 80 процентов. И запрос потребителя начинает меняться – от сетевых недорогих продуктов к более качественным фермерским, - отметил первый заместитель губернатора.

Опубликовано в №11 от 22.01.2022 под заголовком «Алексей Шмыков рассказал про сельские деньги»