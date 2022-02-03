В Свердловской области увеличили площади для посева овощей из "борщевого набора"

Для стимулирования производства овощей аграриям предоставляется субсидия на покупку новой техники и оборудования. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в 2022 году увеличат посевные площади. Они будут использоваться для выращивания овощей из "борщевого набора".

Об этом министр агропромышленного комплекса (АПК) и потребительского рынка Артём Бахтерев рассказал на пресс-конференции.

"По поручению губернатора этой весной будут увеличены площади под овощами. Сейчас аграрии вовсю готовятся к посевным работам. Осенью хозяйства активно вели работы по подъёму зяби, сейчас проводят снегозадержание, закупают удобрения. Темпы подготовки хорошие", — сказал Артём Бахтерев.

Он также отметил, что для стимулирования производства овощей аграриям предоставляется субсидия на покупку новой техники и оборудования. На приобретение комбайнов для уборки картофеля, моркови и оборудования для овощехранилищ за два года из регионального бюджета выделено 44 млн рублей. Государственная поддержка в виде субсидии возмещает владельцам сельхозхозяйств 50 % затрат на строительство овощехранилищ.

Овощехранилища Свердловской области позволяют сохранить около 233 тысяч тонн овощей. Это более 95 % от необходимого объёма хранения.

Напомним, в декабре губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о возмещении аграриям части затрат, связанных с производством и реализацией зерновых культур. На эти цели будет выделено 86 млн рублей из регионального и федерального бюджетов.