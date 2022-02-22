В Карпинске и Краснотурьинске изымают всех свиней

Причиной изъятия животных стала африканская чума свиней. Фото: Павел Ворожцов

На территории Свердловской области в хозяйствах изымут всех свиней. Это произойдёт в Карпинске и Краснотурьинске.

Причиной этому послужила африканская чума свиней. Распоряжение об изъятии животных подписал глава региона Евгений Куйвашев. Документ размещён на официальном портале правовой информации Свердловской области.

Животных будут изымать на территории в радиусе десяти километров от эпизоотического очага в пределах границ городских округов Карпинск и Краснотурьинск, исключая предприятия по убою и переработке свиней.

Напомним, в конце января в Карпинске обнаружили новый очаг африканской чумы свиней. Он стал первым для нашего региона в 2022 году и был обнаружен всего спустя пять дней после того, как в области сняли режим ЧС по этому заболеванию, введённый в октябре прошлого года.

На конец 2021 года у свердловчан был изъято 85 тонн свиней в живом весе и 1,6 тонны продукции. На компенсации свердловские власти выделили 13 миллионов рублей. Напомним, что заболевание не представляет опасности для людей.

Фото: скрин документа