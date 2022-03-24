Свердловским сельхозпроизводителям дополнительно выделят 1,3 тыс. гектаров земли

Работа по передаче аграриям неиспользуемых участков ведётся в регионе с 2014 года. Фото: Галина Соловьёва

Правительство Свердловской области выделит субсидии на проведение кадастровых работ для оформления земельных участков в муниципальную собственность с дальнейшей передачей участков сельхозпроизводителям. Дополнительные земли получат четыре муниципалитета.

Работа по передаче аграриям неиспользуемых участков ведётся в регионе с 2014 года.

"Субсидии получат Шалинский и Пышминский городские округа, городской округ Верхотурский, муниципальное образование Алапаевское. В пользование сельхозпроизводителям будет переоформлено более 1,3 тыс. гектаров земли", — пояснил министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев.

За последние 8 лет муниципальным бюджетам было выделено более 15 млн рублей на проведение кадастровых работ. В общей сложности было отмежовано и введено в оборот порядка 87 тыс. гектаров земли, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Напомним, ранее "ОГ" писала, что в Свердловской области в 2022 году увеличат посевные площади. Они будут использоваться для выращивания овощей из "борщевого набора".