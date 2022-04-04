Евгений Куйвашев предложил на федеральном уровне заморозить штрафы для аграриев

Евгений Куйвашев обратился в Минсельхоз РФ с предложением по поддержке российских аграриев. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился в Минсельхоз РФ с предложением по поддержке российских аграриев. Он предлагает заморозить штрафы за 2021 и 2022 годы, начисленные сельхозпроизводителям, которые не смогли добиться целевых показателей.

В своём обращении к федеральному министерству Евгений Куйвашев отметил, что коронавирусные ограничения и засуха в 2021 году негативно сказалась на региональных аграриях. Некоторым сельхозпроизводителям, которые получили государственную поддержку, не удалось достичь показателей, указанных в соглашении о предоставлении субсидий. Кроме того, в условиях санкций нагрузка на сельскохозяйственный сектор может только вырасти. Однако, если штрафные санкции будут заморожены, то аграрии смогут вновь претендовать на господдержку в полном объёме.

Помимо этого губернатор Свердловской области направил в Правительство РФ письмо с предложением об увеличении лимитов субсидий на льготные займы для свердловских сельхозпроизводителей на 250 миллионов рублей. Средний Урал уже получил из федеральной казны 170 млн рублей на льготное кредитование аграриев перед началом посевной кампании, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Как ранее сообщала "Областная газета", в 2022 году на поддержку свердловских сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов будет выделено более 4 миллиардов рублей.

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