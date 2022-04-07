Начался приём заявок на гранты свердловским семейным фермам и сельхозпотребкооперативам

Гранты на развитие семейной фермы предоставляются в Свердловской области с 2012 года. Фото: Павел Ворожцов

С 8 апреля министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области начнёт принимать заявки на гранты семейным фермам и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 138 млн рублей в этом году.

На господдержку до 30 млн рублей могут претендовать крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) или ИП. Освоить деньги необходимо за 2 года. Потратить их можно на строительство или покупку новой фермы, животных, птицы, оборудования. Грант на развитие материально-технической базы получат те сельхозпотребкооперативы (СПоК), которые работают не менее года и объединяют не менее 10 сельхозпроизводителей.

"Обязательными условиями предоставления господдержки являются создание новых рабочих мест и увеличение объёмов произведённой или реализованной сельхозпродукции", — приводит областной департамент информполитики слова министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева.

Напомним, что гранты на развитие семейной фермы предоставляются в Свердловской области с 2012 года, на развитие материально-технической базы — с 2015 года. В прошлом году государство поддержало 6 КФХ и 2 СПоКа.

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