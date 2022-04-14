Свердловская область дополнительно получит 200 млн рублей на развитие сельских территорий

На заседании областного кабмина 14 апреля были утверждены скорректированные объёмы субсидий для муниципалитетов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева регион получит ещё 200 млн рублей на реализацию программы "Комплексное развитие сельских территорий". На заседании областного кабмина 14 апреля были утверждены скорректированные объёмы субсидий для муниципалитетов.

Дополнительные средства распределят между четырьмя муниципалитетами, участвующими в программе, чтобы компенсировать удорожание строительства, вызванное ростом цен на стройматериалы. По словам главы регионального минАПК Артёма Бахтерева, это позволит вовремя завершить строительство уже начатых проектов и приступить к новым.

В рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" до конца 2022 года планируется закончить строительство школы на 400 мест в пос. Пышма, физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Пионерский, а также реконструировать очистные сооружения и провести капремонт центра культуры и искусства в пос. Рефтинский. Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, строительство школы на 550 мест в селе Байкалово уже завершено, сейчас проводится процедура лицензирования учреждения.

Отметим, что свердловские власти не только активно развивают инфраструктуру посёлков и деревень, но и оказывают поддержку сельхозпроизводителям. Например, 8 апреля министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области начало принимать заявки на гранты семейным фермам и на развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 138 млн рублей в этом году.