Свердловская область будет поставлять в Узбекистан цыплят в обмен на фрукты и овощи

Узбекским коллегам было предложено организовать экспорт уральских технологий и оказать экспертную помощь в содержании крупного рогатого скота. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловская область и власти Ферганской области Узбекистана договорились о поставках уральских цыплят и племенной продукции крупного рогатого скота. В свою очередь Узбекистан нарастит объёмы поставок овощей и фруктов в торговые сети Среднего Урала.

Такая договорённость была достигнута в ходе визита свердловской делегации во главе с губернатором Евгением Куйвашевым в Узбекистан для участия в выставке ИННОПРОМ. Центральная Азия. Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артём Бахтерев также заявил, что узбекским коллегам было предложено организовать экспорт уральских технологий и оказать экспертную помощь в содержании крупного рогатого скота.

Кроме того, представителей Республики Узбекистан пригласили в Свердловскую область для знакомства с достижениями животноводческой отрасли.

"Провели переговоры с руководством Хокимията Ферганской области. Договорились о поставках в Свердловскую область овощей и фруктов, которые у нас в регионе не выращиваются. Это необходимо для обеспечения нашей продовольственной безопасности", — отметил Артём Бахтерев.

Он добавил, что уральские оптовики готовы организовать поставки в регион черешни, клубники, абрикосов, а также других фруктов и ягод. При этом в ходе визита уже заключили контракты на поставку чеснока, зелени и яблок, сообщает департамент информполитики Свердловской области.