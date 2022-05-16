В Свердловскую область завезли 75 тысяч насекомых и клещей

Клещи-энтомофаги будут бороться с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. Фото: Алексей Кунилов

Через грузовой комплекс екатеринбургского аэропорта Кольцово поступила крупная партия полезных в сельском хозяйстве насекомых и клещей.

Поставка насчитывает 75 тысяч штук клещей-энтомофагов и насекомых, а также 20 шмелиных семей — всех их доставили для использования в хозяйствующих субъектах.

По сообщению регионального Управления Россельхознадзора, энтомофаги будут бороться с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. Шмели будут опылять плодово-ягодные культуры.

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