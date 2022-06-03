В Свердловской области западные упаковки для молока заменят азиатскими

Замену упаковкам нашли в Китае и Индии. Фото: Алексей Кунилов

Уральские переработчики молока будут закупать упаковку для своей продукции в Китае и Индии. Такое решение было принято после сокращения ассортимента продукции единственным производителем необходимой тары в России – заводом в Лобне.

Представители предприятий рассказали о вариантах замены упаковки на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития агропромышленного комплекса и продовольственной безопасности, созданной по поручению губернатора Евгения Куйвашев

"Упаковка "Тетра Топ" (один из видов упаковки бренда "Тетра Пак") на предприятиях по переработке молока в общем объеме реализации занимает 10%. Замену этой упаковке нашли в Китае. Образцы получили, опробовали, результатами довольны. Заключили договоры, первую поставку ожидаем в июне. Продукцию также будем разливать в пластиковые бутылки", – сообщил председатель Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игорь Пехотин.

Кроме того, предприятия молочной отрасли продолжают использовать российскую упаковку: пленку для молока, пластиковые стаканчики для сметаны и йогурта, фольгу для масла и творога. Проблем с поставками нет.

Напомним, Свердловская область занимает первое место в УрФО и находится в десятке лучших регионов РФ по объемам производства молока.

Читайте также:

В Свердловской области в 2 раза увеличат производство молока за счет инноваций.