Господдержка сферы АПК в Свердловской области составляет 4,2 млрд рублей

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области. По словам главы Минсельхоза, господдержка сферы АПК в регионе составляет 4,2 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей направлено в 2022 году.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что значительные объемы средств на поддержку сельского хозяйства выделяются из федеральной казны региону ежегодно. При этом он отметил, что властям следует держать под особым контролем вопрос доведения денег до аграриев.

В свою очередь глава Среднего Урала рассказал, что сейчас в регионе идет работа по развитию сельских территорий и созданию комфортных условий жизни для сельчан. Речь идет, например, о строительстве школ, больниц и детских площадок, ремонте дорог, благоустройстве общественных площадок и газификации домов.

"Средства выделяются на приобретение техники и оборудования, строительство и реконструкцию объектов животноводства, а также на субсидии сельхозпроизводителям, в том числе фермерским и крестьянским хозяйствам, на предоставление льготных кредитов", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

В 2022 году в рамках госпрограммы по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса власти Свердловской области просубсидируют 17 проектов более чем на 26 млн рублей.