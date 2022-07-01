Губернатор Евгений Куйвашев заявил о хорошем урожае на Среднем Урале в 2022 году

Губернатор рассказал о начале подготовке к грядущей уборочной кампании. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев провел выездное заседание министерства во время рабочего визита в Свердловскую область. Глава Среднего Урала рассказал, что у региона в нынешнем году будет хороший урожай.

По словам главы Минсельхоза, российские аграрии на данный момент намолотили уже 1 млн 300 тыс. тонн зерна.

"Темпы сейчас выше прошлогодних. Кроме того, в 5 регионах ведется уборка овощей. Темпы также превышают 2021 год. Рассчитываем, что сезонные полевые работы пройдут без сбоев в оптимальные сроки. И еще раз хочу пожелать отечественным сельхозпроизводителям высоких урожаев", — отметил Дмитрий Патрушев.

В свою очередь губернатор рассказал о начале подготовке к грядущей уборочной кампании. Он отметил, что в 2022 году погода будет благоприятной для роста овощей и картофеля, а также обеспечения скота кормом — всего планируется заготовить около 2 млн тонн сена, сенажа и силоса.

"В этом году у нас есть все основания рассчитывать на хороший урожай. Все весенние полевые работы и внесение удобрений в хозяйствах региона были проведены в оптимальные сроки", — передает слова главы Среднего Урала региональный департамент информполитики.

Уборка зерновых и зернобобовых культур начнется в первой декаде августа. Специалисты уже готовят технику и зерносушильное хозяйство, а также проводят дезинфекцию складов. Для посадки и сбора урожая в этом году задействуют 4600 тракторов, 330 кормоуборочных комбайнов, 680 зерноуборочных комбайнов, 100 единиц картофельных комбайнов и 245 зерносушильных комплексов.

Отметим, что ранее сегодня министр сельского хозяйства РФ и губернатор Свердловской области провели личную рабочую встречу, на которой обсуждались меры господдержки сферы АПК в регионе.