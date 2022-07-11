На ней даже Airbus летает

«Здравствуйте, Денис Валентинович. Я выращиваю травку» – с этих слов студент УрГЭУ Никита Соловьев начал обсуждение проблем переработки конопли с Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым на ИННОПРОМе. Фото Предоставлено Н. Соловьевым

В Свердловской области на земельных угодьях АПК «Белореченский» набирают силу всходы конопли. Первый урожай здесь ожидают осенью. О том, какую роль в реанимации этой культуры на Среднем Урале сыграл студент УрГЭУ, какой мощный стимул продвижению его инициативы может дать выставка ИННОПРОМ и какое место мы теперь занимаем в «конопляном рейтинге» уральских регионов – в материале «ОГ».

Никита Соловьев – студент Уральского государственного экономического университета. А еще – президент уральской некоммерческой природоохранной организации «Зеленый Урал». В этом статусе год назад его пригласили на Всероссийский день поля в село Кадниково, где демонстрировалась продукция, выращиваемая фермерами со всей страны.

– Там я стал свидетелем, как проректор по научной работе Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин показал нашему губернатору Евгению Куйвашеву снопы технической конопли, которую со студентами выращивает на учебно-демонстрационном поле, и рассказал о достоинствах этой незаслуженно забытой культуры. Евгений Владимирович потом у себя в соцсетях высказался о необходимости возродить производство. Многие тогда позубоскалили, а я заинтересовался, почитал литературу и решил попробовать воплотить идею в жизнь, – рассказывает Никита «ОГ».

Прочнее титана

– Конопля – растение удивительное, – продолжает он. – Неприхотливо, используется целиком, в дело идут и семечки, и листва, и ствол. Семечки богаты протеинами, которые незаменимы для спортивного питания, а конопляное масло – источник полиненасыщенных кислот Омега-3 и Омега-6. Конопляный жмых питательнее рапсового, он идет на корм скоту. Из пеньки производят ткани, превосходящие хлопок, утеплители, из костры – блоки наподобие пеноблоков, замену ДСП и ДВП. Выпускается даже конопляное железо, которое прочнее титана и в десять раз легче. Из него, в частности, делают крылья французских самолетов Airbus.

Решив заняться коноплей, Никита обратился за помощью к депутату заксобрания Вячеславу Вегнеру, с которым часто пересекался по экологическим вопросам. Тот заинтересовался и познакомил его с председателем совета директоров АПК «Белореченский»Виталием Дуниным, который предоставил в аренду 15 га земли.

Соловьев вместе с партнерами учредили агропромышленную компанию Рустехкон, что означает «Русская техническая конопля», разработали стратегию. Семена закупили у агрофирмы «Южная» в Курской области, которая выращиванием конопли и селекцией занимается с 2016 года.

Это только семечки

По данным Ассоциации коноплеводов России, в 2020 году технической коноплей в стране было засеяно 10,8 тыс. га, а в 2021 году – уже 13,3 тыс. В числе регионов, возделывающих тогда эту культуру, были соседние с нами Курганская и Челябинская области. В первой коноплей засеяно 0,1 тыс. га, во второй – 1,4 тыс. га. Теперь в этом ряду и Средний Урал.

Нынешний год для Рустехкона пробный. Конопля успешно набирает рост. Урожай, по словам Никиты Соловьева, будут собирать в два этапа: осенью – семечки, а следующей весной, после зимовки, как того требует технология, скосят тресту, то есть стебли.

– В августе мы получим станки для выжимки масла и изготовления муки из семечек, – объясняет Никита Соловьев. – Будем также выпускать батончики, богатые протеином. Что касается тресты, то из нее будем получать костру – древесную составляющую и волокно, которое пока придется продавать в Китай. Для его дальнейшей переработки требуется дорогостоящее оборудование, в этом году нам его не купить. А своего, отечественного пока нет: ни комбайнов для уборки конопли, ни станков для первичной переработки, позволяющих хотя бы отделить костру от волокна, ни более сложной техники.

«Министр рассмеялся»

Рустехкон планирует в ближайшие пять лет вложить в развитие производства 2,5 миллиарда рублей и довести посевы конопли до двух тысяч гектаров. Откуда возьмутся деньги?

– 30 процентов – средства учредителей, 70 процентов – льготное кредитование и субсидирование, – объясняет Никита Соловьев. – Я консультировался с Виталием Александровичем Дуниным, у которого огромный опыт в таких делах, если все сделать правильно, то получить господдержку не так уж сложно. Например, с 2021 года в России ввели субсидии по возмещению затрат для производителей технической конопли.

На прошлой неделе Никита Соловьев смог обсудить проблему переработки конопли с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым. Встретились они на ИННОПРОМе. Молодой предприниматель, по его словам, начал разговор оригинально: «Здравствуйте, Денис Валентинович. Я выращиваю травку».

– Министр рассмеялся, – говорит Никита Соловьев, – но потом расспросил о планах, пообещал в следующем году обязательно побывать на наших конопляных полях, посмотреть производство. А пока дал задание совместно с Минпромторгом РФ проработать необходимые меры поддержки. Сейчас этим занимаемся.

КОМПЕТЕНТНО «Бумага для нашей 5-тысячной купюры изготовлена из конопли» Михаил КАРПУХИН, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного агрономического университета, кандидат сельскохозяйственных наук: – Об этой культуре мы в университете задумались года 3–4 назад. Изучали, как увеличивают площади под ее выращивание в Европе, Китае, других странах, как вообще развивается это направление. Выяснили много интересного. Например, что бумага для 5-тысячной российской купюры изготовлена из конопли. Вообще, в наши дни в мире из конопли выпускается более 25 тысяч видов продукции для самых разных отраслей экономики. Эта культура безотходная. Другой немаловажный момент – экологический. Свердловская область вошла в проект «Урал Карбон», одна из целей которого – депонирование парниковых газов. А конопля – углерод-отрицательное растение, она этот газ не только не выделяет, но и поглощает. Конопля очищает почву, ее корневая система угнетает некоторые болезни. Она неприхотлива и засухоустойчива. Например, в прошлом году, когда дождей практически не было, у нас конопля вымахала высотой под три метра. У нее колоссальная продуктивность. В свое время конопля пострадала не только от антинаркотической кампании, ее с рынка потеснил хлопок. Однако потом в мире произошла переоценка этих двух культур. Для выращивания хлопка требуется много солнца, много воды, а в жарких регионах, как правило, проблемы с поливом. Кроме того, хлопковые поля привлекают вредителей, а потому нуждаются в обработке инсектицидами, что наносит урон природе. Коноплю же вредители игнорируют, болезням она неподвластна, очищает почву от сорняков. Волокно из конопли гипоаллергенно и прочнее хлопкового. Так что конопля берет реванш по всем статьям. Недавно узнал, что все нательное белье для нужд китайской армии сшито из конопляных тканей. Сейчас на нашем экспериментальном поле мы изучаем разные сорта конопли, чтобы подобрать самые скороспелые для нашего региона. Надеюсь, что ее посевы будут постепенно увеличиваться. Конопля – экспортно ориентированная культура. Тот же Китай готов закупать сотни тысяч тонн и постепенно замещать ею лен и хлопок. Но нам выгоднее продавать не сырье, а готовую продукцию. Наша задача как ученых исследовать все полезные качества растения, чтобы разработать технологический регламент и передать его производителям. Для того чтобы развивать это направление в промышленных масштабах, необходимо строить в регионе перерабатывающие заводы.

ЦИФРЫ 31 сорт технической конопли включен в Госреестр селекционных достижений, допущенных к производству 0,2 процента объема технической конопли в мире приходится на долю России

ФАКТЫ Из ткани, произведенной из конопли, были сшиты в 1880 году первые джинсы. Компания Levi Strauss & Co выкупила их за 45 тыс. долларов. Лидерами по выращиванию конопли сейчас являются Китай, США, Канада и Франция.

ССЫЛКА НА ДОКУМЕНТ Постановлением Правительства РФ № 101 от 6 февраля 2020 года разрешены для промышленного культивирования: -конопля с содержанием в сухой массе листьев и соцветий верхних частей одного растения массовой доли тетрагидроканнабинола не более 0,1 процента; -мак снотворный с содержанием в сухой массе частей одного растения общей доли кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6 процента.