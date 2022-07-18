Губернатор Свердловской области оценил планы по созданию "села будущего" в Сажино

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил планы по преобразованию Сажино Артинского района в "село будущего" благодаря развитию инновационной молочно-товарной фермы "Ударник".

Ферма построена в Сажино по соглашению, заключенному между регионом, ООО "Ударник" и Уральским банком Сбербанка России на выставке ИННОПРОМ в 2019 году.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Год назад в селе возвели 5 животноводческих корпусов на 1,8 тысячи фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. Это позволило модернизировать 160 рабочих мест и создать еще 21, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"У нашего сельского хозяйства есть большой потенциал. Нам надо перестать концентрироваться на том, что мы — промышленный регион. Мы вполне можем заниматься продовольственной безопасностью Урала и страны. У нас постоянно появляются новые классные агрофирмы. Яркий пример – ферма "Ударник" в Сажино. Благодаря инвестициям село в ближайшие годы преобразится", – отметил глава Среднего Урала.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Стоит отметить, после создания молочной фермы в Сажино планируется строительство детского сада на 90 мест, стадиона, а также капитальный ремонт здания Дома культуры.