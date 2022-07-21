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Экономика / Агропромышленный комплекс
21 июля 2022, 17:47

На Среднем Урале появилась новая молочная ферма на 200 коров

Коровки

На строительство коровника из регионального бюджета было выделено почти 6 млн рублей. Фото: департамент информполитики Свердловской области

В селе Старые Арти на базе сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) "Искра" открылась новая молочная ферма на 200 голов скота. На строительство коровника из регионального бюджета было выделено почти 6 млн рублей, еще 1,7 млн рублей СПК получит в качестве компенсации.

Региональный министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев отметил, что в 2022 году правительство Свердловской области субсидирует строительство животноводческих объектов на 250 млн рублей.

На данный момент в СПК "Искра" содержится почти 1,5 тысячи коров, из которых на дойное стадо приходится 800 голов скота. Закупать буренок на новую ферму планируют в местных племенных хозяйствах.

"Будем прибавлять количество голов в дойном стаде, рассчитываем увеличить объемы произведенного молока на четыре-пять тонн в день", — рассказал председатель СПК "Искра" Леонид Бузмаков.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что в коровнике установлено только современное отечественное оборудование: молокопровод, доильные аппараты и охладители для молока.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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