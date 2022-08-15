Косой прошлись

В конкурсе косарей первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов принял участие с косой, которую ему подарила его бабушка. Фото: Полина Зиновьева

Накануне старта уборочной кампании в Свердловской области прошел традиционный «День поля» – в рамках него были представлены передовые образцы сельхозтехники и прошел конкурс косарей.

Это сейчас весь урожай убирает техника, а 30 лет назад заготовка кормов для животных была более чем наполовину ручной работой. Орудовать косой в деревне умели буквально все, рассказал житель села Байны (городской округ Богданович) Александр Жигалов.

У нашего собеседника в «День поля-2022» была особая миссия: он готовил инвентарь для участников конкурса косарей. Все косы, к слову, старше 60 лет. Проверенное временем оборудование нужно было как следует наточить.

– Каждую косу я отбил (режущую кромку косы расплющивают молотком, чтобы она стала тоньше и острее. – Прим. ред.), потому что если коса не отбита – то косить ей невозможно, – делится Александр Федорович.

Участникам конкурса предстояло скосить полосу шириной полтора и длиной десять метров. Кроме скорости эксперты оценивали высоту стеблей, то, насколько аккуратно ложатся скошенные колосья, – всего пять параметров. В мероприятии принял участие первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

– Инвентарь, который сейчас продается в магазине, невысокого качества, с ним просто невозможно работать, очень быстро затупляется лезвие. Поэтому передо мной стояла задача – найти хорошие косы. В этом помогли наши ветераны. Лично я использовал в конкурсе инструмент, который мне подарила бабушка, – рассказал Сергей Шарапов.

Участники соревнований получили подарки, среди которых была и коса. Все, что было скошено в рамках конкурса, пойдет на корм животным.

Основная заготовка кормов в регионе идет с помощью современных машин. Только с начала этого года свердловские сельхозпроизводители приобрели 620 единиц техники на сумму около двух миллиардов рублей. Более 400 единиц было куплено с участием господдержки годом ранее.

– Демонстрация современных высокопроизводительных машин и оборудования в рамках «Дня поля» способствует выбору сельхозтоваропроизводителями необходимой сельскохозяйственной техники, изучению энергоэффективных технологий, используемых для производства качественной продукции. Движение в направлении обновления и модернизации технических средств производства продолжается постоянно, – отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

В День поля было продемонстрировано около ста единиц современной техники. Среди экспонатов – комбайны, тракторы, плуги, сеялки, агрегаты для внесения удобрений, полива и обработки почвы, а также оборудование для животноводства. Часть машин можно было увидеть в деле, для этого были подготовлены демонстрационные участки.

С 15 августа в Свердловской области стартовал отбор заявок на получение технических субсидий. Выделенными средствами агропредприятия смогут частично покрыть стоимость техники, купленной с начала года до конца сентября.

Мощность современной агротехники позволяет вести уборочную кампанию в плановом режиме. Урожай зерновых в этом сезоне на высоком уровне. А вот овощам пока недостаточно влаги, но до уборки картофеля и моркови еще около месяца, за это время, надеются аграрии, пройдут дожди, и они получат запланированный объем овощей.

У агропредприятий есть несколько инструментов поддержки для того, чтобы приобрести новую технику. Фото: Полина Зиновьева

Часть техники в день поля можно было увидеть в работе, организаторы подготовили специальные тестовые участки. Фото: Полина Зиновьева