Намолотят по полной

Во время уборочной кампании техника выходит на поля ранним утром и работает до заката. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области приступили к уборочной кампании. На поля вышла сельхозтехника. Предстоит обработать порядка 350 тысяч гектаров. Сейчас уже созрел урожай зерновых, большая часть из которых пойдет на корма для животных. Это позволит в полной мере обеспечить продовольственную безопасность региона.

На сегодняшний день в Свердловской области убрано 15 процентов урожая. Кампания только стартовала. В этом году урожайность в среднем на 25 центнеров с гектара выше, чем в прошлом, засушливом сезоне.

– Лидер в уборке — Ирбитский район, от засеянной площади убрано уже почти 25 процентов зерновых культур. В целом по области уже заготовлено больше 20 центнеров на условную голову скота. Урожайность кормовых и зерновых культур позволяет нам с уверенностью сказать, что план по заготовке кормов мы выполним, — рассказал первый заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

Корма в регионе начали заготавливать еще в июне. В начале лета косили многолетние и однолетние травы. Сейчас приступили к массовой уборке зерновых. По плану на одну условную голову скота необходимо запасти 30 центнеров кормов. В прошлом году некоторые хозяйства не смогли выполнить норму из-за засухи. Этот сезон тоже не простой с точки зрения погодных условий, говорят аграрии.

– Посевная проходила под дождем, воды было очень много, и половину срока вегетации стояла холодная погода. Потом началась засуха, дождей нет уже полтора месяца, – рассказал главный агроном агрофимы «Патруши» Владимир Трубин.

Сейчас в Патрушах убирают зерновые на зерносенаж (корм, состоящий из недозрелых зерновых культур, убранных вместе со стеблями. – Прим. ред.). Уже заготовлено 28 тысяч тонн кормов, в плане довести эту цифру до 36 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы обеспечить местную ферму кормами на год. Через неделю здесь планируют приступить к уборке кукурузы.

– В этом году мы увеличили посевные площади с 750 до 1 000 гектаров под кукурузу. Это более питательная культура. Она лучше переносит засуху, и в любом случае хозяйство не останется без кормов, – рассказал директор агрофирмы «Патруши» Александр Соколов.

По словам специалистов, погода для сбора урожая подходящая, и уборка идет хорошими темпами. Всего на полевых работах в 2022 году в Свердловской области задействовано около 4 600 тракторов, 330 кормоуборочных и 680 зерноуборочных комбайнов.

С обновлением автопарка сельхозпроизводителям помогают и региональные власти. В прошлом году с участием господдержки приобретено более 400 единиц техники. Решением регионального правительства расширен перечень видов сельскохозяйственной техники, которые свердловские аграрии могут приобрести с господдержкой. Субсидии из областного бюджета можно получить на покупку комбайнов для уборки капусты, машин для очистки, сортировки или калибровки семян и зерна. Господдержку окажут и на приобретение тракторов мощностью от 150 до 180 лошадиных сил, которые востребованы у микропредприятий, а также на покупку дождевальных и поливальных машин.

Сейчас Свердловская область в полном объеме обеспечивает себя яйцом, на 73 процента – молоком, на 58 процентов – мясом. Заготовка кормов является ключевой задачей для обеспечения продовольственной безопасности региона.