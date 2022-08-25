Ребрышком вопрос

Cтроительство одного стойло-места для бычка мясной породы составляет миллион рублей, подсчитали сельхозпроизводители. Фото: Александр Исаков

В условиях сокращения производства говядины в России Минсельхоз РФ приступил к разработке мер дополнительной поддержки сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием мясных пород крупного рогатого скота. У свердловских аграриев это направление пока не в приоритете, но если помощь государства окажется действенной, они готовы взяться за него всерьез – тем более что в этом заинтересованы местные перерабатывающие предприятия и общепит.

Побитая говядина

За последние полгода производство говядины в стране сократилось на 2,3 процента. Изменения связывают с введением беспошлинного ввоза импортного мяса и отсутствием достаточных мер господдержки сельхозпредприятий, выращивающих мясной скот. Говядина — единственный из основных видов мяса, производство которого сократилось с начала года. По другим основным видам мяса с начала 2022 года зафиксирован рост: производство свинины увеличилось на 5,7 процента, птицы – на 5,8 процента, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, снижение производства говядины в Минсельхозе связывают с отказом одного из крупнейших производителей в стране от закупки крупного рогатого скота (КРС) у фермеров. Спрос упал из-за допуска на рынок 200 тысяч тонн импортной замороженной говядины по нулевой ставке пошлины вместо обычных 15 процентов. Для решения проблемы регулятор может начать выделять субсидии на откорм бычков молочных пород.

Бычки-пасынки

У свердловских сельхозпроизводителей, по их собственному признанию, мясные бычки пока на правах пасынков. Это подтверждают и данные министерства АПК и потребительского рынка. Акцент в региональном животноводстве делается на «быстрое» производство, которое не требует от предпринимателей длительного откорма – в основном это касается мяса птицы и свинины. Медленно растущие мясные бычки и коровы занимают скромную долю от общего объема животноводства. Их выращиванием занимаются в основном личные подсобные хозяйства и индивидуальные предприниматели.

В Свердловской области нет ни одного сельхозпредприятия, которое специализируется на выращивании мясных пород, говорит председатель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев:

– По содержанию мясных и молочных коров разницы нет: и тех и других нужно кормить, поить, убирать за ними. Но себестоимость мяса получается высокая, а цена реализации, напротив, неоправданно мала. К примеру, мы вырастили бычка с себестоимостью мяса 380 рублей за килограмм, а продать его можно за 250–290 в лучшем случае. Местная говядина получается недешевой для народа, поэтому люди берут курятину или импортную говядину – в основном американскую. Там тепло круглый год, поэтому с рождения и до забоя телят откармливают непосредственно на пастбище. Выведена даже специальная, герефордская порода, хорошо набирающая массу в природных условиях. Такой бычок легко может набрать вес до 600 кг. А вот его свердловскому собрату большую часть времени приходится питаться сеном: лето у нас короткое, свежего корма мало.

Последний сельхозкооператив Свердловской области, который выращивал мясную породу КРС – ПСХК «Киргишанский», сейчас тоже сворачивает это направление и усиливает молочное.

– Мясное поголовье у нас было порядка 160 единиц. Но сравнив прибыль с молочным, решили от него отказаться, – рассказывает его председатель Виктор Сухих. – Молоко – это быстрый оборот денег. На него сейчас выделяют хорошие субсидии, и система работает четко: сегодня продукцию сдал – и уже завтра деньги получил. Себестоимость литра 29 рублей, продаем по 32. Прибыль три рубля, плюс еще три дает областной бюджет. Это позволяет нормально жить, развиваться, приобретать технику. А мясного бычка полгода выращиваешь, потом сдаешь на мясокомбинат – и только тогда получаешь деньги.

Для разведения КРС больше подходит Челябинская область, рассказали «ОГ» в комитете по аграрной политике и продовольственной безопасности Законодательного собрания Свердловской области. На Южном Урале значительно теплее, там большие кормовые поля.

Подкормка для отрасли

Тем не менее свердловские сельхозпроизводители готовы заниматься мясом, но при условии, что его начнут субсидировать так же, как молоко.

«Содержать скот мясных пород легче, чем молочных: не нужно, к примеру, строить доильные залы. Но всю выгоду съедают затраты на корм. Если господдержка позволит их компенсировать – можно будет продолжить заниматься мясом, – говорит Виктор Сухих.

«Интерес у производителя будет, если субсидии составят не меньше 150 рублей на килограмм живого веса», – подсчитал Михаил Мальцев. По его словам, это покроет разницу между высокой себестоимостью и относительно низкой ценой продажи говядины.

Чтобы мотивировать аграриев содержать мясные породы, государство должно не только помогать субсидиями, но и создавать и поддерживать специализированные предприятия, считает председатель совета директоров Балтымского агрокомплекса Евгений Кремко.

«Мы занимаемся молоком, а бычков продаем населению. Чтобы работать с мясом, надо будет выращивать и содержать поголовье, строить цех мясопереработки – это совсем другой бизнес. Учитывая, что, например, только строительство одного стойло-места обходится примерно в миллион рублей, без участия государства его не потянуть», – отмечает он.

В региональном минсельхозе «ОГ» сообщили, что из областного и федерального бюджетов предоставляются субсидии на стимулирование прироста товарного поголовья мясных коров. Но, как пояснила член комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Законодательного собрания региона Елена Трескова, эта господдержка грантовая, поэтому подходит лишь для некрупных хозяйств. По ее словам, комитет будет приветствовать все предлагаемые государством меры поддержки: область должна максимально обеспечивать себя всеми основными продуктами (подробнее см. в интервью с Еленой Тресковой ниже. – Прим. ред.)

Говядина по-уральски

В наращивании производства говядины на Среднем Урале заинтересованы и крупнейшие мясокомбинаты области. Как отметил директор по производству мясокомбината г. Екатеринбург «Доброгост» Сергей Ермаков, охлажденная говядина закупается исключительно у свердловских поставщиков. Во-первых, это удобно с точки зрения транспортной логистики, во-вторых, местное сырье конкурентоспособно по цене и качеству.

– В увеличении объемов переработки говядины мы заинтересованы. В общем объеме используемого сырья она стабильно занимает у нас около 20 процентов. Мы внимательно прислушиваемся ко всем вкусовым предпочтениям, и для тех, кто старается не употреблять свинину из личных и религиозных предпочтений, в мае этого года мы запустили линейку продукции «Без свинины». В ней представлен широкий ассортимент вареных колбас, сосисок, сарделек, в состав которых входит мясное сырье только говядины и курицы. Эта продукция пользуется большим спросом у покупателей, поэтому сейчас мясокомбинат существенно увеличивает закуп говядины. Мы приветствуем любые инициативы по поддержке сельхозпредприятий, и как переработчики надеемся, что результатом станет снижение цен на сырье, – пояснил Сергей Ермаков.

Стимулирование сельхозпредприятий региона поддерживают и в мясных ресторанах. Причем предлагают выделить средства не только на увеличение поголовья мясного стада, но и на повышение качества отечественной говядины.

– Многие областные производители хотят сотрудничать с ресторанами. Мы пробуем продукцию, выбираем лучшую по вкусу и качеству. Например, сейчас вырезка нам поставляется из нашего региона. Мы готовы работать с местными поставщиками и дальше. Пусть их будет больше и пусть вместе с развитием отрасли повышается уровень качества самой говядины, – резюмирует шеф-повар екатеринбургского мясного ресторана Иван Коротаев.

Елена ТРЕСКОВА: «Опыт показывает: лучше производить свое» – Какие направления животноводства в Свердловской области получают государственную поддержку? – У нас в течение многих лет выстраивалась система поддержки сельхозтоваропроизводителей. Акцент сделан на развитие молочного животноводства. Активно развивали птицеводство, производство свинины, дающие быстрый результат. С 2010 года в нашем регионе идет рост по самообеспечению молоком – с 40 до 75 процентов. По мясу и мясопродуктам область обеспечивает себя сегодня на 60 процентов – в 2010-м показатель был 43 процента. Это результат продуманной господдержки. – Как складывается ситуация с мясными породами КРС? – Разведение мясного скота для нас не является традиционным, поэтому в промышленных масштабах не развивалось. В конце 90-х годов совхоз имени Свердлова в Артинском районе первым в области завез мясную породу КРС, но в силу наших суровых климатических условий ничего не получилось. В 2010-м скот мясных пород завозила агрофирма «Манчажская», в течение 3–4 лет пробовали их содержать, но производство мяса оказалось нерентабельным. Сейчас содержанием КРС мясного направления занимаются только небольшие фермерские хозяйства. – Какие программы господдержки мясного животноводства действуют в регионе? – Есть грантовая господдержка: агростартап, поддержка семейных ферм. На гранты заявляются крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели. Они показывают неплохой результат. За пять лет мясное поголовье КРС удвоилось – с 3 056 голов до 6 065. Мы постоянно анализируем ситуацию. Если производство станет выгодным для наших сельхозпроизводителей или его понадобится развивать для обеспечения продовольственной безопасности в регионе, будем стимулировать это направление, поддерживать его развитие из областного бюджета. – В каком объеме Свердловская область обеспечивает себя говядиной? – На сегодняшний день производство мяса в живом весе составляет 253,6 тысячи тонн – это 60 процентов. Остальное завозится из других регионов страны. Но у нас есть закон «О продовольственной безопасности Свердловской области», согласно которому к 2028 году мы должны увеличить показатель самообеспечения мясом до 80 процентов. Мяса говядины мы сейчас производим всего 44,7 тысячи тонн. – Насколько необходимо производить говядину на Среднем Урале, не лучше ли закупать ее в тех же Америке или Аргентине? – Мы должны развивать свое производство, в том числе и мясное. Как показывают жизненный опыт и ситуация, связанная с санкциями, лучше всего производить все у себя. Я принимала активное участие в создании регионального закона «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области», и убеждена, что такие продукты, как молоко, яйца, мясо и овощи мы можем и должны производить сами. У нас достаточно земли и прочих ресурсов, чтобы этим заниматься.