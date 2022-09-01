«Мозги» для комбайна

Так выглядит видимая часть автопилота, которая располагается в кабине комбайна. На бортовом компьютере можно настроить маршрут, управлять гидравликой, пневматикой, и другими устройствами машины. Фото: НПО автоматики

В Научно-производственном объединении автоматики (НПОА), которое специализируется на системах управления космических ракет, запустили серийное производство автопилотов для тракторов и комбайнов. Раньше подобное оборудование было в основном импортное. Новая уральская разработка позволит не только увеличить скорость уборки поля, уменьшить трудозатраты, сэкономить топливо, но и на треть повысить собираемость урожая.

Созданный уральскими специалистами бортовой компьютер можно установить на любую технику – трактор, поливальную установку или грузовую машину.

– Моя задача – заставить железо работать. Я создаю необходимые программы на компьютере. Это условно мозг. Мы можем добавить в него все, что захочет заказчик. К примеру, механизм полива растений, разными секциями которого можно управлять прямо с панели, или датчик подкачки шин, который контролирует давление, – поясняет инженер НПОА Дмитрий Кудряшов.

Такими «системами точного земледения» оснащают и технику, которая работает в поле. Искусственный интеллект, например, обеспечивает движение комбайна в нужном направлении с точностью до пяти сантиметров и с оптимальной скоростью. При этом в кабине остается водитель, который следит за ситуацией.

– Автопилот состоит из отдельных блоков, которые настраиваются автономно и потом проверяются уже в системе. Наше производство заточено на полный цикл изготовления: литые детали делаем сами, микросхемы – тоже, все свое, от задумки до готового оборудования, – рассказал начальник научно-производственного комплекса НПОА Семён Шумилов.

Разработка отечественного автопилота сельхозназначения длилась два года. Этой весной была выпущена первая партия – 30 штук, которая отправлена заказчикам в сельскохозяйственные регионы страны. Сейчас при помощи таких бортовых компьютеров уже убирают урожай и готовят поля к следующей посевной. А уральские инженеры уже прорабатывают вопрос замены оборудования на иностранной технике нашими разработками:

– Это возможно, и такие запросы уже есть. Мы начали работу с дилерами, которые раньше представляли зарубежную технику, они обратились к нам с таким предложением. Ремонтом иностранных систем мы заниматься не будем, но будем производить замену отдельных узлов или полностью систем на наши, – объясняет заместитель генерального директора по развитию гражданской продукции НПОА Антон Капустин.

По его словам, в последние годы сельское хозяйство получило для развития мощный стимул: государство выделяет субсидии, что позволяет аграриям приобретать современную технику. К тому же в последнее время спрос на такие автопилоты увеличился после ухода из России зарубежных компаний. До недавнего времени их доля на этом рынке составляла 90%. Теперь нишу оперативно занимают отечественные производители. Так что НПО автоматики обеспечено заказами на несколько лет вперед.

А вскоре, говорят специалисты предприятия, системы будут оснащаться еще и радарами ближнего и дальнего действия, которые измеряют скорость объектов, определяют расстояние до них, предупреждают о возможном столкновении и, при необходимости, экстренно тормозят. Опытные образцы этих устройств проходят полевые испытания.

Справка Научно-производственное объединение автоматики им. академика Н.А. Семихатова входит в состав государственной корпорации «Роскосмос». Оно является одним из крупнейших предприятий в России в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники, а также системы управления для автоматизации технологических процессов в различных отраслях промышленности. НПОА выпускает до 100 тысяч единиц оборудования в год: блоков, датчиков, радаров, панелей управления и т.д. Всего около 30 видов продукции.

Появление беспилотного трактора предсказали еще в 1957 г. создатели фильма «Дело было в Пенькове». Герои картины представляли, как человек управляет сельхозтехникой при помощи устройства, напоминающего современный компьютер. Фото: кадр из фильма «Дело было в Пенькове» (1957 г.). режиссер Станислав Ростоцкий

Мечты кинематографистов середины прошлого века об отечественных беспилотных тракторах воплотили уральские инженеры. Фото: Пресс-служба НПО автоматики