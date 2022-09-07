Индекс борща обеспечим

В первую очередь в хозяйстве в Белоярском районе собрали семенной картофель, он гораздо мельче того, что поставят в магазины. Фото: Полина Зиновьева

Страда в регионе завершена на 64 процента. В целом ситуация в отрасли стабильная, заявил вчера на пресс-конференции министр АПК и потребительского рынка Артём БАХТЕРЕВ. На этой неделе в регионе стартовала уборка овощей. По прогнозам аграриев, в этом году регион самостоятельно обеспечит себя так называемым борщевым набором.

В целом кормозаготовительная кампания идет с опережением графика. На сегодняшний день уже заготовлено 86 процентов от потребности в кормовой базе. Это порядка 21 центнера на одну условную голову скота. Однако аграрии заявляют, что перевыполнят план на 120–130 процентов, чтобы не возникло дефицита в следующем сезоне.

Что касается уборки зерновых, то в этом году урожайность выше – 29 центнеров с гектара, в прошлом году, из-за засухи этот показатель составил лишь 17 центнеров. В области уже убрано более 650 тысяч тонн зерновых культур.

– К массовой уборке овощей хозяйства еще не приступили. Однако по предварительной оценке мы можем сказать, что урожайность картофеля будет выше по сравнению с прошлым годом. Прогнозируем где-то 150 центнеров с гектара, но этот показатель будет расти, потому что картофель находится еще в стадии роста. В целом урожайность должна быть выше прошлогоднего показателя на 40 центнеров с гектара. Планируется собрать порядка 268 тысяч тонн картофеля,- добавил Артём Бахтерев.

Прошлый засушливый год дал просадку урожайности по всем культурам. В этом году дождливые май и июнь и засушливая вторая половина лета благоприятно отразились на урожайности кормовых культур и частично на овощах.

– Даже яблоки отставали по созреванию на три недели, но погода в августе помогла созреть всему и сразу за неделю. Овощи открытого грунта до сих пор формируются, у картофеля среднеспелых сортов идет налив клубня, в этот период он набирает 1–3 процента ежедневно и прогноз радует, он благоприятен для культур. Урожайность будет выше прошлого года точно. В этом году область будет полностью обеспечена овощами, и предприятия и садоводы обеспечат личную продовольственную безопасность, – сказал проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.

В хозяйстве в Белоярском районе, которое традиционно обеспечивает большой процент области овощами открытого грунта, уже приступили к уборке картофеля и моркови. Сейчас заготавливают семенной фонд, а на днях начнут массовый сбор. На урожайность здесь не жалуются, так как большинство полей орошают.

– У нас установлена система полива, и когда стояла жара в июле-августе, поливать приходилось в том числе и картофель, иначе хорошего урожая не получить. В прошлом году мы собрали всего 15 тысяч тонн клубней, в этом сезоне планируем, что урожайность будет на уровне 20 тысяч тонн картофеля, – рассказал генеральный директор АПК «Белореченский» Александр Кожевников.

С полей овощи доставляют в хранилища, где их сначала калибруют. Слишком крупные картофель и морковь торговые сети бракуют, у покупателей такой товар не пользуется спросом. Затем урожай фасуют и отправляют в магазины или закладывают на длительное хранение.

Перед упаковкой собранную морковь сортируют: гиганты и крошечные корнеплоды считаются нестандартными, они на прилавки магазинов не попадают. Фото: Полина Зиновьева