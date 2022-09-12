Повеяло штрафами

Аграрии уверены, что доходы от продажи молока сопоставимы с доходами от производства органического удобрения. Фото: Полина Зиновьева

В Госдуму внесли поправки в закон «О побочных продуктах животноводства», которые предусматривают штрафы за нарушение требований к обращению с навозом. Сам документ был принят в июле. Однако в нем ничего не сказано про административную ответственность, и оштрафовать тех, кто неправильно хранит или перевозит отходы жизнедеятельности сельхозживотных, – нельзя.

Новый закон будет регулировать отношения в области обращения побочных продуктов животноводства: он регламентирует хранение, транспортировку, переработку, реализацию и использование. Вводится само понятие «побочные продукты животноводства» – это и есть помет и стоки с ферм. Теперь это не отходы, которые надо вывозить на мусорные полигоны, а источник повышения плодородия почвы. Закреплены и права собственности на навоз.

– Идея нового законопроекта в том, чтобы сделать навоз не отходами, а побочным продуктом. Что это даст? Навоз будет считаться продукцией, и ее на законных основаниях можно продавать, не будет необходимости утилизировать, – рассказал председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов.

До принятия нового закона правила утилизации отходов жизнедеятельности сельхозживотных были прописаны в федеральном законе «Об отходах производства и потребления». И, по сути, относительно навоза была правовая неопределенность: это отходы 3–5 класса опасности(от умеренно опасных до неопасных – Прим. ред.) или органическое удобрение? Теперь в этом вопросе появилась ясность.

Для крупных хозяйств региона ситуация с принятием закона не изменится. У них и до этого процесс сбора отходов был организован грамотно: стоки и навоз помещаются в специальные хранилища – лагуны. Там массы обеззараживают, и под воздействием бактерий они разлагаются. За относительно небольшой срок фермеры получают удобрения.

– Когда строилась ферма, были созданы 4 лагуны по 30 тысяч кубических метров каждая. Этого достаточно, чтобы собирать все отходы и перерабатывать в удобрения. Их мы используем на наших полях. Осенью и весной с помощью шлангов вносим туда, где выращиваем кормовые культуры, – рассказал директор агрофирмы «Патруши» Александр Соколов.

В другом хозяйстве пошли еще дальше и параллельно с молочным производством развивают производство удобрений. На ферме уже сейчас совсем нет отходов, все идет в дело.

– Мы – единственное сельхозпредприятие в Свердловской области, которое собирает все стоки, включая ливневые, с коровников, у нас там каждый час специальный аппарат проходит и моет полы. Это подвергается серьезной обработке – и в конечном итоге идет как удобрение для населения, используем для собственных нужд на наших полях, и в коровниках на подстилку вместо опилок, – говорит председатель совета директоров Балтымского агрокомплекса Евгений Кремко.

Оборудование для хранения продуктов жизнедеятельности стоит недешево. У мелких хозяйств попросту нет денег на его покупку, и все, что «выдают» коровы или свиньи, складируется.

– У нас две коровы, весь год мы копим кучу в дальнем конце участка. Конечно это пахнет далеко не розами, но у нас там нет соседей и никому не мешает. На грядки навоз отправляем примерно раз в год. Необходимо, чтобы куча перепрела, и из продуктов жизнедеятельности получилось удобрение. Хватает удобрить 20 соток земли, – поделилась опытом владелица ЛПХ Мария Шевелева.

В Управлении Россельхознадзора подтвердили, что проблема утилизации отходов жизнедеятельности сельхозживотных в регионе существует.

– Во многих фермерских хозяйствах либо в частных подворьях отсутствуют специализированные площадки для утилизации отходов, тем самым они загрязняют окружающую среду. Отходы жизнедеятельности животных лежат на поверхности, их размывает дождями, они попадают в поверхностные и подземные воды. Также часто граждане вывозят навоз на поля. Если к нам в Управление поступает информация о нарушениях, мы реагируем и проводим проверку. Нарушителю грозит штраф от 500 до тысячи рублей, для должностных лиц – до 5 тысяч рублей, – прокомментировала начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Маргарита Пищита.

При этом агропредприятие чаще всего должно компенсировать вред, нанесенный окружающей среде, тогда как фактически навоз испокон веков был ценным органическим удобрением.

Тем не менее штрафы, которые предлагается установить, будут выписывать, если необработанные побочные продукты животноводства хранятся вне специализированных площадок. Кроме того, дно емкости должно быть герметичным, чтобы жидкая фракция не попадала в водоносные горизонты. Использовать и продавать непереработанный, то есть в чистом виде, навоз тоже запрещено. В этом случае продукты жизнедеятельности будут считаться отходами.

Оценить плюсы и минусы нововведения можно будет на практике только в следующем году. Закон вступит в силу 1 марта 2023 года.

Согласно законопроекту, несоблюдение требований при хранении, перевозке, обработке, переработке и реализации побочных продуктов животноводства повлечет штрафы: для должностных лиц – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

для предпринимателей – от 50 тысяч до 60 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

для юридических лиц — от 250 тысяч до 350 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.