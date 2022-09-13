Про довольствие: В Свердловской области проходит крупнейшая выставка достижений агропромышленного комплекса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ Владимир Якушев после открытия выставки прошлись по стендам и попробовали продукцию местных производителей. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» полпред Президента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ и губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ открыли главную агропромышленную выставку Уральского федерального округа. На ней представлены лучшие достижения в сельском хозяйстве всех регионов, входящих в его состав.

«Эта выставка является значимым событием для аграрной отрасли Уральского федерального округа. Она прочно зарекомендовала себя как современная коммуникационная площадка, где специалисты сельского хозяйства обмениваются опытом, перенимают лучшие практики и новейшие технологии, наращивают свои компетенции. Сегодня, когда вопросы продовольственной безопасности все острее звучат в глобальной мировой повестке, эффективное развитие отечественного сельского хозяйства приобретает особое значение», – сказал на открытии мероприятия Евгений Куйвашев.

«Регионы Уральского федерального округа укрепили свой агропромышленный потенциал, сохранили высокие показатели самообеспеченности по основным видам продукции – по яйцу, картофелю, молоку, мясу. Справились с последствиями засухи 2020–2021 годов, с утроенной энергией внедряют современные агротехнологии. За каждым успехом стоит большой труд людей, занятых в сельском хозяйстве – всех вас – людей, которые не боятся трудностей и работают на совесть», – подчеркнул Владимир Якушев.

На стенде Свердловской области представлены достижения малых и крупных производителей сельхозпродукции: Рефтинской и Свердловской птицефабрик, свинокомплекса «Уральский», Ирбитского молочного завода, хлебокомбината «Смак», производителя иван-чая, чипсов из фруктов и овощей, варенья из сосновых шишек «Кипрей».

Также на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО» в эти дни проходит международная выставка сельскохозяйственной техники, материалов и оборудования для животноводства и растениеводства «АГРОПРОМ Урал». Здесь, в частности, представлены системы автопилота для уборочной техники, запчасти и техника для полива, тепличное оборудование, семена и агрохимическая продукция. На выставке также можно увидеть оборудование, корма и ветпрепараты для животноводства и птицеводства, продукты питания и напитки.

«Чтобы обеспечивать продовольственную безопасность не только Свердловской области, но еще и закрывать потребности всей страны, наши сельхозтоваропроизводители поставляют свою продукцию по всей России. Если говорить о производстве молока, мы в числе лидеров. Мы сегодня активно развиваем и животноводство. Только в 2022 году более 4 миллиардов рублей субсидий выделено на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Это очень важная тема, несмотря на то, что мы индустриальный регион, мы развивали и будем развивать сельское хозяйство», – отметил Евгений Куйвашев.

Область полностью обеспечивает себя яйцом и картофелем, обеспеченность по молоку составляет 73%. На территории Свердловской области производятся практически все продукты питания. Основными отраслями пищевой и перерабатывающей промышленности являются молочная, мясная, хлебопекарная и масложировая.

В регионе успешно реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК Свердловской области», при этом из Свердловской области экспортируется сельскохозяйственная продукция не в виде сырья, а продукция пищевой промышленности и племенная продукция. Основными странами, в которые поставляется уральская продукция, являются Казахстан, Узбекистан и Китай.

На поддержку местных аграриев в этом году направлено более 4,3 миллиарда рублей. Государственная поддержка предоставляется по 21 направлению. Среди них – предоставление грантов «Агростартап» и грантов семейным фермам, поддержка хлебопекарных предприятий, «молочные» субсидии, субсидии на возмещение части затрат на строительство объектов АПК и другие виды поддержки.