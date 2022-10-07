Без борща не останемся

В Свердловской области убрали около половины от запланированной нормы картофеля. Фото: Полина Зиновьева

Сейчас на полях в Свердловской области еще остаются овощи. В основном это поздние сорта капусты, моркови и картофеля. В целом засуха, которая была большую часть лета, на урожае не отразилась. Кормов заготовили в полном объеме и даже сверх плана. Овощей из так называемого борщевого набора также достаточно. Об этом 6 октября на брифинге по итогам заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона рассказал и. о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артём БАХТЕРЕВ.

Массово убирать картофель и овощи начали в начале сентября. Сегодня собрано более 125 тысяч тонн, это примерно половина от необходимого для обеспечения продовольственной безопасности региона. Да, картофель для жителей Среднего Урала действительно второй хлеб.

– Площади на посадки овощей так называемого борщевого набора по сравнению с прошлым годом были увеличены. Кроме того, производились работы по удобрению, а также другие агротехнологические операции, поэтому мы рассчитываем на высокую урожайность, на уровне предыдущего периода. Итоги первой половины уборочной кампании это подтверждают, – рассказал Артем Бахтерев.

Высокий урожай картофеля объясняется и тем, что во время засушливых месяцев поля поливали. Хозяйство в Белоярском районе, которое традиционно обеспечивает большой процент области овощами открытого грунта, единственное в регионе, которое имеет систему полива полей.

– Когда стояла жара в июле-августе, поливать приходилось в том числе и картофель, иначе хорошего урожая не получить. В прошлом году мы собрали всего 15 тысяч тонн картошки, в этом сезоне планируем, что урожайность будет на уровне 20 тысяч тонн картофеля, в хорошие годы у нас эта цифра доходила до 30 тысяч тонн, – рассказал генеральный директор АПК «Белореченский» Александр Кожевников.

В этом году на прилавках свердловских магазинов появится еще больше картофеля местных сортов. Их выводили специально для переменчивого уральского климата, поэтому урожайность высокая. Селекционно-генетический центр «Уральский картофель», который занимается апробацией сортов, вышел на производственные мощности. В этом сезоне собрали более 10 ты­сяч тонн семян категории «элита». Дальше в хозяйствах будет выращивать­ся товарный картофель. Заявки из соседних регионов на покупку свердловских семян уже поступают.

Еще одна важная задача, которая стояла перед аграриями в этом сезоне, – это обеспечить животноводческий комплекс Свердловской области кормами. В прошлом году из-за засухи многие хозяйства не смогли заготовить для собственных нужд зерно, сено и силос и были вынуждены покупать все это в соседних регионах.

В этом году ситуация изменилась. В мае и июне поля хорошо пролило дождями, и начавшаяся жара во второй половине лета уже несущественно повлияла на урожайность. Собрали в полтора раза больше, чем в прошлом году, около 28 центнеров с гектара. На сегодняшний день уборка зерновых практически завершена, в хранилищах уже более 900 тысяч тонн зерна, это на 31% больше запланированного.

– В этом году заготовлено более 217 тысяч тонн сена – это 114% от планового задания и почти миллион тонн сенажа, что составляет 103% от плана. Силоса, с учетом уборки кукурузы, также будет с запасом. Можно с уверенностью сказать, что план по кормозаготовке будет перевыполнен, – отметил Артём Бахтерев.

Основные работы по уборке сельскохозяйственных культур и заготовке кормов планируется завершить во второй половине октября. Параллельно на полях идут работы по подготовке под посевную кампанию 2023 года. Практически половина полей уже вспахана.