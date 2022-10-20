Свердловским аграриям выделят еще 114,2 млн рублей

Свердловским аграриям выделяют средства на возмещение затрат на производство зерновых культур. Фото: Алексей Кунилов

Свердловские аграрии получат еще 114,2 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Дополнительные средства выделяются на компенсации затрат, которые сельхозпроизводители понесли при изготовлении и реализации рапса и зерновых культур.

Постановления, определяющие порядок выплат, приняты 20 октября на заседании правительства Свердловской области. Производители зерна получат 85,7 миллиона рублей, из которых 48 млн – средства федерального бюджета, 37,7 миллионов рублей выделяются из казны региона. На эти деньги земледельцы смогут компенсировать частичные расходы на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. 28,5 млн рублей федеральных и областных средств предназначаются аграриям, выращивающим рапс, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В 2022 году на Среднем Урале план по сбору зерна перевыполнили. С полей собрали 900 тысяч тонн при запланированных 687 тыс. тонн. Урожайность зерновых в этом году выросла в 1,5 раза по сравнению с сезоном 2021 года. Также в 2022 году земледельцы на 33% увеличили площади посева под рапс, его высадили на 24 тысячах гектарах. Собрали 32 тысячи тонн рапсовых семян, которые перерабатываются и добавляются в корм для животных.

В общей сложности свердловским сельхозпроизводителям в 2022 году направят на поддержку больше 4 миллиардов рублей. Средства предоставляются по 21 направлению, среди них — "молочные" субсидии, гранты семейным фермам, частичное возмещение затрат на строительство агропромышленных комплексов и другие.

Ранее сообщалось, что свердловские производители рапса получат из федерального бюджета 26,5 млн рублей.