Птицефабрика "Рефтинская" за счет инвестиций начнет выпуск новой продукции

Новую линию продуктов готовятся выпускать на Рефтинской птицефабрике. Фото: Павел Ворожцов

Оборудование для выпуска новых видов продукции установили на птицефабрике "Рефтинской". На предприятии планируют запустить производство готовых блюд.

Технику стоимостью 17 млн рублей поставила Уральская агропромышленная группа (УАГ), которая занимается управлением на птицефабрике. Новое оборудование позволит ввести в работу линию по изготовлению крем-супов, вторых блюд и овощных паштетов. Площадка имеет сертификаты международного стандарта в области безопасности пищевой продукции, сообщили в УАГ.

"Новое высокотехнологичное оборудование на птицефабрику "Рефтинскую" мы поставили в начале весны. Все это время налаживали его работу, обучали сотрудников и отрабатывали технологию. Сейчас готовимся запустить совершенно новую продуктовую линейку — такого на птицефабрике еще никогда не делали. Будем производить готовые супы, вторые блюда и веган-паштеты. Спрос на такую продукцию растет год от года, и мы следуем этому тренду", — рассказала управляющий директор УАГ Ирина Макарова.

В компании отметили, что новая продукция будет производиться методом пастеризации и стерилизации, это позволит сохранить вкус и увеличить сроки хранения.

Для установки технологической линии в одном из свободных цехов сделали капитальный ремонт, который обошелся в 3,5 млн рублей. В УАГ отметили, что птицефабрика обладает большим потенциалом, поэтому на "Рефтинской" стараются максимально задействовать площадки для производства.

"Хотим вдохнуть новую жизнь в пустующие ранее цеха. Кроме того, новое оборудование, новый продукт — это с одной стороны вызов для наших сотрудников, с другой — знания и развитие", — сообщила Ирина Макарова.

Отметим, в 2021 году 49% акций АО "Птицефабрика "Рефтинская" были проданы частному инвестору. Управление на предприятии было возложено на менеджеров Уральском агропромышленной группы. В результате сделки фабрика получила инвестиции в 1,6 млрд рублей. Ранее единственным владельцем "Рефтинской" являлось МУГИСО.

Напомним, управляющие птицефабрикой заявили о намерении ее полностью газифицировать.