В Свердловской области наградили передовиков агропромышленного комплекса

Лучшие хозяйства получили ключи от техники. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона на Среднем Урале чествовали лучших аграриев. Передовикам АПК вручили технику и награды, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Ключи от зерноуборочных комбайнов РСМ-161 получили два хозяйства: одно из Пышминского городского округа, признанное лучшим сельхозпредприятием региона в животноводстве; второе — из Тугулымского района, отмеченное за успехи в растениеводстве. Лучшим крестьянско-фермерским хозяйством Свердловской области стало ирбитское предприятие СМИТ. Его главе Сергею Балакину вручили ключи от трактора New Holland T 6071. Были отмечены еще несколько десятков работников сельского хозяйства.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Ваши успехи заслуживают того, чтобы ими гордилась Свердловская область. Вы ежегодно традиционно доказываете свою способность обеспечить жителей региона продуктами сельского хозяйства. Благодаря вашему труду область полностью обеспечивает себя яйцом и картофелем, в этом году подошли к практически полному обеспечению молочной продукцией — это заслуживает гордости и уважения. Мы благодарим вас за добросовестный труд", — отметил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2022 году аграрии региона завершили уборочную кампанию, собрав рекордный за 10 лет урожай зерна — 930 тысяч тонн.

"Урожайность зерновых культур выше уровня 2021 года в полтора раза и составляет 28,5 центнера с гектара. Хозяйствами и населением собрано более 620 тысяч тонн картофеля и 102 тысячи тонн овощей "борщевого набора" — это больше, чем в прошлом году, и достаточно, чтобы удовлетворить потребности свердловчан", — отметил и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сегодня на Среднем Урале выпускают широкий ассортимент продуктов питания. Область включена в десятку лучших российских регионов по объемам производства яиц и молока. Агропрому Свердловской области оказывается комплексная государственная поддержка. Ежегодно на финансирование сельского хозяйства в регионе направляют больше 4 миллиардов рублей. В 2022 году на господдержку свердловских аграриев выделено 4,4 млрд рублей, из которых 80% составляют средства областного бюджета.

Напомним, ранее стало известно, что свердловские хлебопеки в 2022 году получат дополнительные средства в качестве поддержки.