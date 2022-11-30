Средний Урал получит 61,5 млн рублей для компенсации затрат сельхозпредприятиям

В сумме Правительство РФ направит в 43 региона почти 7,7 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 7,7 млрд рублей для компенсации затрат на создание и модернизацию предприятий АПК в регионах. Свердловская область получит из резервного фонда Правительства 61,5 млн рублей.

Выделенные средства позволят покрыть часть расходов на строительство и реконструкцию молочных и мясных ферм, складов сельхозпродукции, а также селекционно-семеноводческих и племенных центров. Деньги пойдут на 152 инвестиционных проекта в 43 субъектах РФ.

"Такое решение позволит на системной основе предоставлять аграриям необходимые им мощности для наращивания производства и в полном объеме обеспечивать потребности наших граждан в качественных и доступных продуктах питания", — передает слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Отметим, что ранее Правительство РФ смягчило условия использования грантов для мобилизованных сельхозпроизводителей.