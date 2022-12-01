Двум свердловским агропредприятиям компенсируют инвестиционные затраты

Два хозяйства получат средства из федерального бюджета. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Сельхозпроизводителям Свердловской области из федерального бюджета направят более 61,5 миллиона рублей. С помощью этих средств предприятия смогут компенсировать затраты, которые они понесли при модернизации и строительстве объектов.

Молочно-товарной ферме "Ударник" из Артинского городского округа направят более 220 миллионов рублей, из которых 166,5 млн составят средства бюджета региона. Аграриям компенсируют расходы на строительство второй очереди предприятия.

"В построенном телятнике "Ударника" содержатся более 1,8 тысячи голов молодняка. Субсидии в виде возмещения части понесенных затрат являются существенной поддержкой аграриев. Эти средства возвращаются инвесторам и используются на развитие и модернизацию производства в дальнейшем", — отметил и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Ферма "Ударник" состоит из пяти животноводческих корпусов. В 2021 году сельхозпредприятию возместили часть затрат на строительство первой очереди хозяйства. Из федерального бюджета ферма получила более 200 млн рублей.

6 млн рублей из федерального бюджета и 9 млн из областной казны получит комбинат "Белореченский" в Белоярском районе. Аграрии вложились в новое овощехранилище. Оно рассчитано на 2 000 тонн продукции. В нем хранят свежий урожай картофеля и овощи для "борщевого" набора.

Отметим, Средний Урал обеспечен комплексами для хранения овощей на 96 %. В 2021 году с помощью федеральных средств в регионе построили три овощехранилища в Богдановичском и одно в Белоярском районах.

Губернатор Евгений Куйвашев перед свердловскими аграриями ставит задачу по обеспечению продовольственной безопасности региона и увеличению ассортимента продукции. В этом году сумма господдержки сельхозпроизводителей составила более четырех миллиардов рублей, направленной из бюджетов разных уровней.

Напомним, распоряжение о выделении в этом году Свердловской области 61,5 млн рублей подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Средства в регион поступят из резервного фонда страны.