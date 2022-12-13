Правительство РФ дополнительно направит на кредиты аграриям 5 млрд рублей

Деньги поступят в уставной капитал Россельхозбанка. Фото: сайт Правительства РФ

В 2023 году российские аграрии сохранят доступ к льготным кредитам на развитие производства, проведение посевных работ и поддержание текущей деятельности. Распоряжение о выделении на эти цели 5 млрд рублей подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги поступят в уставной капитал Россельхозбанка, который является одним из основных кредиторов для российских агропромышленников. Дополнительные средства позволят нарастить объемы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, в которых предусмотрено субсидирование процентной ставки.

Как отмечают в пресс-службе Правительства, дополнительное финансирование программы льготного кредитования позволит аграриям сохранить темпы технологической модернизации и увеличить количество выпускаемой продукции. Это в свою очередь положительно скажется на обеспечении продовольственной безопасности России.

Напомним, в конце ноября Правительство выделило Свердловской области 61,5 млн рублей для компенсации затрат на создание и модернизацию предприятий АПК.