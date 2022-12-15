Свердловские производители картофеля и овощей в 2023 году получат субсидии

Государственные субсидии будут предоставляться для компенсации затрат на производство овощей и картофеля, а также на семена. Фото: Алексей Кунилов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому с 2023 года региональные аграрии будут получать субсидии на стимулирование производства овощей и картофеля. Это позволит поддержать фермеров и предпринимателей, обеспечивающих продовольственную безопасность Среднего Урала.

По словам и.о. главы регионального минАПК Артема Бахтерева, государственные субсидии будут предоставляться для компенсации затрат на производство овощей и картофеля, а также на семена.

"Кроме того, продолжится предоставление господдержки на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ, повышение плодородия и качества почв, проведение агротехнологических работ", — добавил и.о. министра.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что в 2022 году в регионе собрали свыше 180 тыс. тонн картофеля и более 31 тыс. тонн овощей открытого грунта. Основная часть урожая была заложена на длительное хранение в современные хранилища, обеспеченность которыми составляет сегодня 95 %.

Евгений Куйвашев ранее поставил перед аграриями задачу обеспечить продовольственную безопасность Среднего Урала. Государство оказывает сельхозпроизводителям значительную поддержку — в этом году свердловским аграриям было выделено более 4 млрд рублей.

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