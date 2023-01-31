Евгений Куйвашев утвердил порядок выдачи субсидий на вовлечение в оборот новых сельхозугодий

В 2023 году в сельхозоборот планируют вовлечь 7,5 тысяч га земель. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок предоставления и распределения субсидий муниципалитетам на вовлечение в оборот в 2023 году еще 7,5 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельхозземель. На эти цели из областного с софинансированием из федерального бюджета планируют направить больше 13,5 млн рублей.

Передача аграриям неиспользуемых земельных участков в Свердловской области началась в 2014 году по инициативе Евгения Куйвашева. Работа велась только за счет средств бюджета региона. С 2022 года область начала получать федеральное софинансирование за счет стартовавшей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Всего за 9 лет было введено в оборот больше 94 тысяч гектаров ранее неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Оформленные в соответствии с действующим законодательством сельскохозяйственные земли позволяют активнее привлекать инвесторов в аграрную отрасль, увеличить производство местной сельхозпродукции и сохранить плодородную землю как природный ресурс", — отметил и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Сергей Шарапов.

В 2022 году в Талицком районе два участка площадью в 60 га получило сельхозпредприятие "Яр". Еще 300 га приобрел в собственность фермер из Туринской Слободы Ильяс Хамидулин. Весной земли засеют зерновыми культурами, которые в дальнейшем будут использоваться в качестве корма для крупного рогатого скота.

Ранее на Среднем Урале поднимали вопрос об увеличении земель сельхозназначения.