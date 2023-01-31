Борща теперь хлебнут по полной

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Стоимость борщевого набора в Свердловской области за год снизилась на 37 процентов – такие данные приводит Свердловскоблстат. Во многом это результат работы региональных властей: губернатор Евгений КУЙВАШЕВ весной 2022 года дал правительству ряд поручений, направленных на обеспечение максимальной доступности основных овощей для жителей региона. В их числе увеличение посевных площадей и поддержка аграриев за счет областного бюджета. В итоге сегодня овощи для борща можно купить по ценам ниже среднестатистических.

Заготовили в достатке

В борщевой набор входят картофель, капуста, свекла, морковь, которые уральцы наиболее часто используют в своем рационе. Его стоимость является своеобразным индексом доступности овощей для широких слоев населения, а рост или снижение зависят от разных факторов, влияние которых власти Свердловской области стараются компенсировать различными мерами поддержки сельхозпроизводителей.

Нынешней зимой традиционного повышения стоимости овощей не произошло – напротив, было зафиксировано ее существенное снижение. К примеру, цены на белокочанную капусту, которые в прошлом году били рекорды, нынешней зимой упали на 56,3 процента. Картофель подешевел на 38,9 процента.

По данным Свердловскоблстата, если брать овощи для борщевого набора по килограмму, за него нужно заплатить в нынешнем январе 121 рубль 63 копейки, годом ранее пришлось бы выложить 194 рубля 08 копеек. Снижение стоимости, таким образом, превысило 72 рубля.

Добиться этого удалось благодаря усилиям областных властей. 2021 год выдался засушливым, что отрицательно сказалось на урожайности, в том числе и овощей. Поэтому прошлой зимой стоимость борщевого набора оказалась высокой. По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в начале 2022 года была разработана программа поддержки свердловских аграриев, на эти цели было направлено порядка четырех млрд рублей. Средства, в частности, пошли на покупку сельхозтехники и оборудования, на возмещение части затрат на гидромелиоративные мероприятия, на строительство и модернизацию овощехранилищ. Предусмотрели и субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией сельхозпродукции. Кроме того, еще летом Евгений Куйвашев дал поручение провести переговоры с крупными ритейлерами о добровольном ограничении торговых наценок на социально значимые товары, включая овощи из борщевого набора.

В итоге осенью 2022 года с уральских полей было собрано более 31 тысячи тонн овощей открытого грунта, в том числе 10 тысяч тонн капусты, 13,5 тысячи тонн моркови, 7,5 тысячи тонн свеклы. Плюс 181 тысяча тонн картофеля. Этого количества, как отметили в департаменте информационной политики региона, достаточно, чтобы удовлетворить потребности свердловчан. Основная часть урожая была заложена в современные овощехранилища, которые позволяют обеспечить высокое качество продукции в течение длительного срока.

На перспективу

В нынешнем году руководство региона еще более увеличило объемы господдержки аграрного сектора: она составит около 4,9 млрд рублей. Продолжится действие обновленной в прошлом году государственной программы «Реализация основных направлений государственной политики в сферах агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года». В нее входят четыре подпрограммы:

«Развитие АПК»

«Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»

«Развитие потребительского рынка»

«Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области».

За четыре года на их реализацию направлено более 20 млн 676 тысяч рублей, из них свыше 1 млн 644 тысяч рублей — средства федерального бюджета. Наиболее емкой как по объему ассигнований, так и по числу запланированных мероприятий стала подпрограмма «Развитие АПК Свердловской области». Доля затрат на нее составляет 91,5 процента от общего объема финансирования.

Врезка

Национальные проекты России. «Малое и среднее предпринимательство» В рамках этого национального проекта (см. врезку «ОГ») в Свердловской области с 2019 года реализуются несколько региональных программ, направленных на поддержку предпринимательской инициативы и развитие производства, в том числе и в сельском хозяйстве. Одна из программ – «Агростартап», предусматривающая выделение грантов желающим начать или наращивать производство сельхозпродукции. Средства могут получить крестьянские фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные потребительские кооперативы на приобретение земельных участков и техники, строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства. В 2022 году на эти цели было выделено из областного и федерального бюджетов около 75 млн рублей, в 2023 году запланировано около 100 млн рублей.

ВАЖНО Президент России Владимир Путин во время встречи 10 января 2023 года в Кремле с руководителем Федеральной антимонопольной службы Максимом Шаскольскимобсудил в том числе и необходимость регулирования цен на социально значимые товары. «У Федеральной антимонопольной службы много задач, одна из них — это контроль за ценами. Сейчас это особенно важно», — сказал Владимир Путин. Глава ФАС назвал сдерживание цен на социально значимые товары приоритетом и рассказал о результатах такой работы. В числе самых популярных товаров, на которые крупные сети согласились поддерживать наценку не выше пяти процентов, он назвал и борщевой набор.

По версии «ОГ» Как убедилась журналист «ОГ», пройдясь по магазинам, можно найти овощи мытые и немытые, расфасованные и уже готовые нарезанные наборы для борща. В достатке и продукция дешевле среднестатистической. На покупку небольшого вилка капусты, двух крупных картофелин, двух средних штук свеклы, одной моркови и луковицы ушло 19 рублей. При пересчете по среднестатистическим ценам набор овощей обошелся бы в 23,84 рубля. Поскольку домашние предпочитают супы с мясом, пришлось купить 300 граммов фермерской свинины по 250 рублей за килограмм. Получилась большая кастрюля наваристого борща общей стоимостью 94 рубля на 8 порций.

Опубликовано в №22 от 01.02.2023