Белорусские аграрии ознакомились с уральскими технологиями выращивания овощей

Белорусская делегация посетила тепличный комплекс на Урале. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Делегация аграриев из Белоруссии в рамках рабочей поездки на Урал посетила комбинат "Тепличное" в поселке Садовом. Гости ознакомились с новейшими технологиями выращивания овощей закрытого грунта.

Комбинат круглый год производит более 12 тысяч тонн томатов, 11 тысяч тонн огурцов и 1 200 тонн зелени.

Как рассказала и.о. министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, регион относится к зоне рискованного земледелия, успехи аграриев в выращивании овощей открытого грунта в во многом зависят от климатических условий. Поэтому для Среднего Урала выращивать овощи в теплицах менее рискованно, но более затратно, поскольку в них нужно постоянно поддерживать благоприятный микроклимат.

"Профессиональная команда инновационного комбината "Тепличное" успешно справляется с этой задачей и круглогодично поставляет в торговые сети региона и Уральского федерального округа продукцию наивысшей категории качества и экологичности", — отметила Анна Кузнецова.

В теплицах автоматизированы процессы полива, освещения, регулировки температуры, удобрений. Опыляют растения шмели, которые живут в специальных домиках. В зимнее время овощеводы используют по 18–20 часов дополнительного освещения в сутки, для этого в "Тепличном" построен собственный энергоцентр.

"Тепличное" впечатляет в первую очередь объемами — 36 гектаров под крышей. Также очень важным является и тот факт, что здесь выращиваются овощи из семян российской селекции", — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун.

Объекты АО "Тепличное" были построены в 2018 году при государственной поддержке. Из федерального и областного бюджетов было выделено 1,3 миллиарда рублей. Сегодня хозяйство производит около 24 тысяч тонн овощей в год, сообщает департамент информационной политики региона.

Свердловская область полностью обеспечивает себя картофелем и на 40% овощами. Осенью с уральских полей было собрано более 31 тысячи тонн овощей открытого грунта, в том числе 10 тысяч тонн капусты, 13,5 тысяч тонн моркови, 7,5 тысяч тонн свеклы, 181 тысяча тонн картофеля. Для поддержки сельхозпроизводителей ежегодно выделяются значительные средства, в 2023 году сумма господдержки составит около 4,9 миллиарда рублей.

Ранее делегация из Белоруссии ознакомилась с промышленным и выставочным потенциалом Свердловской области.