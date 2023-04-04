На выставке "Урал-АГРО-2023" предприятия презентовали новые технологии и оборудование

Уральские предприятия презентовали свои новейшие разработки в области импортозамещения. Фото: Полина Зиновьева

В Свердловской области открылась выставка "Урал-АГРО-2023". С 4 по 6 апреля свою продукцию представляют более 100 производителей и поставщиков сельскохозяйственной техники и оборудования из российских регионов, а также Республики Беларусь и Китая.

Среди экспонатов — комбайны, тракторы, плуги, сеялки и другая сельхозтехника. Традиционно в ходе выставки проходят переговоры и заключаются контракты между производителями и главами хозяйств, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Для Урала — это одна из значимых профессиональных выставок. Это возможность нашим крупным, средним сельхозпредприятиям, крестьянским фермерским хозяйствам, преподавателям и студентам вузов и техникумов ознакомиться с новой техникой, с новыми технологиями. Именно новыми, энергоэффективными, обеспечивающими высокую урожайность и качество продукции", — отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Уральские предприятия на выставке "Урал-АГРО-2023" презентовали свои новейшие разработки в области импортозамещения. Екатеринбургская компания "Авента" показала системы микроклимата для овощехранилищ и животноводческих ферм. Разработанный ею контроллер, который может поддерживать заданные температурные параметры и уровень влажности в помещении, не имеет аналогов в России. Предприятие поставляет свое оборудование по всей стране.

Еще один участник выставки — представитель предприятия "АгроПоставка" из Нижнего Новгорода Евгений Прозоров рассказал, что они оперативно поставляют в Екатеринбург запчасти к дробилкам и мини-комплексам для приготовления комбикорма, которые работают во многих хозяйствах Свердловской области.

Не первый год поставки оборудования в регион ведут предприятия из дружественных стран. В частности, представитель белорусского завода "Гомсельмаш" Сергей Черкас сообщил, что они планирует увеличить поставки сельскохозяйственной техники на Средний Урал.

Отметим, аграрии Свердловской области ежегодно получают господдержку на приобретение сельхозтехники и оборудования. В 2023 году на эти цели планируется направить более 500 миллионов рублей. Впервые в этом году субсидии будут предоставлены на приобретение сортировок и машин для первичной обработки картофеля и овощей, а также на оборудование для изготовления комбикорма.

Всего в этом году на поддержку сельхозпроизводителей планируется направить около 5 миллиардов рублей.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ученые Уральского государственного аграрного университета представили на выставке "Урал-АГРО-2023" свои разработки.