Современные хранилища Среднего Урала помогают обеспечить сохранность овощей до весны

Аграрии получают субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков в ходе рабочей поездки посетил сельскохозяйственный производственный кооператив "Битимский". Он оценил работу современных овощехранилищ. Обеспечение уральцев местными овощами является одной из составляющих продовольственной безопасности региона, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В прошлом году в "Битимском" собрали 1,7 тысячи тонн картофеля и 2,6 тысячи тонн овощей открытого грунта. Осенью урожай заложили в современные овощехранилища, оборудованные вентиляцией и автоматическим поддержанием температуры. Такие условия позволили сохранить овощи до весны, а кооператив обеспечил их круглогодичную поставку в магазины.

По словам Алексея Шмыкова, за последние десять лет в регионе значительно вырос уровень обеспеченности современными овощехранилищами. Сегодня он составляет более 95%.

"Аграрии получают субсидии на возмещение части затрат на строительство и модернизацию овощехранилищ. Эти субсидии предоставляются на условиях софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов. Кроме того, ежегодно из областного бюджета предоставляются субсидии на возмещение части затрат на холодильное и вентиляционное оборудование", — сказал Алексей Шмыков.

Директор "Битимского" Михаил Мальцев рассказал, что в хранилищах кооператива остается 200 тонн продовольственного картофеля. Чтобы он не пророс, часть его планируется перенести в специальные холодильники. Благодаря этому качественный картофель будет поступать в магазины вплоть до нового урожая.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил перед аграриями задачу: обеспечить уральцев местной продукцией, в том числе картофелем и овощами.

"В этом году площади, занятые под картофель и овощи открытого грунта, будут сохранены. Впервые аграрии получат субсидии на возмещение части затрат на производство овощей, выращенных в открытом грунте и теплицах, а также картофеля", — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Также Алексей Шмыков посетил молочно-товарную ферму в селе Битимка. Там содержатся более тысячи коров, работает цех по переработке молока, который производит 35 видов молочной продукции. Она поставляется в розницу, в организации и учреждения социальной сферы Первоуральска, Ревды и Екатеринбурга.

Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по объемам производства молока и яиц. По производству скота и птицы на убой находится в первой двадцатке. Сумма господдержки аграриев в 2023 году составит около пяти миллиардов рублей.

Напомним, ранее на выставке "Урал-АГРО-2023" предприятия презентовали новые технологии и оборудование.

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