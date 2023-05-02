В Свердловской области началась посевная кампания

На Среднем Урале заготовлен отечественный посевной материал. Фото: Галина Соловьева

К весеннему севу приступили аграрии Среднего Урала. В этом году в Свердловской области посевные площади составят 782,6 тысячи гектаров, сообщает департамент информационной политики региона.

Весенний сев начался почти во всех районах Свердловской области. Исключение составляют северные территории.

"Ранняя весна и теплая погода позволили аграриям приступить к полевым работам примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители используют каждый погожий день, чтобы провести весенний сев в оптимальные агрономические сроки", — отметила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

57,8 тысячи гектаров (11,6% от плана) засеяно яровыми, площадь в 47,7 тысячи га (13,2% от плана) уже заняли зерновые, техническими культурами засеяно 4,9 тысячи га.

В этом году на Среднем Урале не станут меньше площади, занятые под "борщевой набор" и картофель. К его посадке аграрии уже приступили, картофель высажен на 105 га, овощи открытого грунта — на 169,5 га.

Перед сельхозпроизводителями поставлена задача: произвести не менее 690 тысяч тонн зерна, не менее 252 тысяч тонн картофеля, не менее 44 тысяч тонн овощей открытого грунта. Также необходимо заготовить корма для скота, на одну условную голову должно приходиться не менее 30 центнеров.

По словам Анны Кузнецовой, в регионе для посевной подготовлена необходимая техника, создан запас удобрений и горюче-смазочных материалов. Заготовлен посевной материал, он состоит из отечественных семян зерновых и зернобобовых культур, а также картофеля, в том числе — уральской селекции.

В этом году на поддержку аграриев Свердловской области планируют направить около пяти миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, свердловские фермеры за 5 лет вдвое увеличили поголовье коров и на четверть посевные площади под картофель.