И посеяли, и польют

В 2023 году в областном бюджете предусмотрено более 500 миллионов рублей для аграриев на приобретение сельхозтехники и оборудования. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области засеяны более 425 гектаров яровых культур – это 85 процентов от плана. Как сообщили в региональном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка, работа в полях идет в соответствии с графиком.

Глава минАПК Анна Кузнецова сообщила «ОГ», что в этом году аграрии приступили к полевым работам почти на две недели раньше, чем в прошлом – ранняя весна и теплая погода этому способствовали. Сейчас в регионе зерновые культуры посеяны на площади 311 тысяч гектаров (86,4 процента от плана), кукуруза – 29,7 тысячи гектаров (91 процент). Высажены 10,3 тысячи гектаров картофеля (75,7 процента) и 765,5 гектара овощей открытого грунта (69,5 процента).

В агрохозяйстве «Каменское» (градообразующее предприятие для Каменского района), к примеру, общая площадь посевов нынче составит более 10 тысяч гектаров, из них свыше 70 процентов будут заняты зернобобовыми культурами – пшеницей, ячменем, овсом и горохом. Также на полях высадят рапс, кукурузу, кормовые культуры.

– У нас на полях работают 44 единицы техники, которая прошла капитальные и текущие ремонты. Заготовлено более 3,5 тысячи тонн собственных семян, закуплено более 170 тонн семян российского производства. Кроме того, в этом году мы приобрели 1 717 тонн удобрений и более 132 тонн горюче-сма­зочных материалов. Посевные площади заранее подготовили: провели боронование, чтобы сохранить в земле влагу. Удалили сорные культуры, вспахали верхний слой почвы, – рассказала генеральный директор предприятия Лидия Двинина.

Особое внимание аграрии уделяют орошению полей – небесная канцелярия пока не балует осадками.

– В этом году мы посеяли 350 гектаров овощей открытого грунта – эти площади уже начали поливать. Подаем воду и на поля, занятые под картофель, – это еще 500 гектаров. Планируем строительство дополнительных оросительных систем, – говорит генеральный директор агрокомбината «Белореченский» (Белоярский район) Виталий Дунин.

Как сообщили в минАПК, в этом году на строительство и реконструкцию оросительных сетей, в том числе на приобретение дождевальных и поливальных машин, сельхозпроизводителям будет выделено почти 183 млн рублей – это в 9 раз больше, чем за предыдущие три года.

– Сельхозпроизводители приложили максимум усилий, чтобы провести посевную в оптимальные агрономические сроки. Сейчас важно, чтобы всходы окрепли и пошли в рост, – резюмирует Анна Кузнецова.ГосподдержкаВ этом году на поддержку свердловских аграриев будут направлены почти пять миллиардов рублей. Это беспрецедентная сумма для региона. Средства выделяются из федерального и областного бюджетов, причем на каждый федеральный рубль приходятся четыре областных.