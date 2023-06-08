По решению Евгения Куйвашева свердловские предприятия АПК получат субсидии на жилье для сотрудников

Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Фото: Галина Соловьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о новой мере поддержки сельхозпроизводителей, согласно которой они смогут компенсировать часть затрат на строительство или приобретение жилья для сотрудников агропредприятия. Соответствующее постановление 8 июня принято на заседании правительства.

"Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям составит 50% от стоимости недвижимости, но не более двух миллионов рублей за один объект. Получить деньги можно за жилье, купленное для сотрудников не ранее чем за три года до предоставления субсидии", — приводит слова заместителя министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светланы Островской департамент информационной политики региона.

Эта мера поддержки также позволяет сотрудникам агропредприятия выкупать предоставленное работодателем жилье. Через 5 лет с даты заключения договора найма за дом или квартиру необходимо будет заплатить до 50% стоимости, а по истечении 10 лет — не более 10%. По соглашению между работником и работодателем возможен вариант постепенного выкупа жилья в течение 5 или 10 лет.

Для получения субсидий агропредприятиям необходимо подать заявку. В 2023 году на новую меру поддержки из бюджета региона выделено 15 миллионов рублей.

Ранее Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что темпы развития сельхозотрасли напрямую зависят от кадрового ресурса. Поэтому глава региона поставил задачу по привлечению высококлассных специалистов, повышению престижа аграрных профессий, продвижению профильных специальностей среди абитуриентов.

Для привлечения квалифицированных специалистов в Свердловской области уже действует ряд мер поддержки. С 2017 года выплачиваются подъемные молодым аграриям, которые после окончания обучения решили работать в сельской местности. Размер субсидии для специалиста с высшим образованием составляет 200 тысяч рублей, для выпускников колледжей и техникумов — 150 тысяч рублей. За 6 лет этой мерой поддержки воспользовались 65 человек. В этом году на выплату субсидий в областном бюджете заложено более 2,1 миллиона рублей. Также сельхозпроизводителям возмещаются затраты на обучение студентов по аграрным специальностям и проведение для них оплачиваемой производственной практики.

С 2021 года при поддержке правительства Свердловской области реализуется федеральный образовательный проект Россельхозбанка "Школа фермера". Благодаря ему можно повысить квалификацию и получить необходимые знания для ведения агробизнеса.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские производители зерна получат более 43 миллионов рублей из федерального бюджета.

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