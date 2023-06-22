В Свердловской области федеральный сельхозпроизводитель проинвестирует строительство тепличного комплекса

Комплекс обеспечит регион свежими овощами, а также будет поставлять продукцию в Сибирь. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Крупный тепличный комплекс на Среднем Урале планирует построить федеральный производитель сельскохозяйственной продукции в защищенном грунте — агропромышленный холдинг "ЭКО-культура". Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит перед аграрным сектором Среднего Урала задачи по обеспечению продовольственной безопасности уральцев.

Переговоры о строительстве комплекса на площади 100 гектаров прошли на уровне министерства инвестиций и развития Свердловской области и министерства экономики и территориального развития региона. Объем инвестиций оценивается в 20 миллиардов рублей. По оценкам производителя, теплицы займут площадь около 40 гектаров. Комплекс обеспечит регион свежими овощами, а также будет поставлять продукцию в Сибирь.

Сейчас Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже подготовило список площадок для размещения комплекса. Ведутся переговоры с муниципалитетами.

На поддержку агропромышленного комплекса Свердловской области в 2022 году было направлено порядка 4,5 миллиардов рублей, из них 78% — средства областного бюджета. Был получен рекордный урожай зерна за последние 10 лет. Объем производства продукции сельского хозяйства оценивается в 127,3 миллиарда рублей. Производства молока, яиц и картофеля сохраняют свои позиции в десятке лучших в рейтинге регионов России.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область определила перспективные направления сотрудничества с Республикой Беларусь в сфере агропромышленного комплекса.

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