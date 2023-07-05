Белорусская техника на уральских полях как родная

Белорусская техника пользуется среди свердловских аграриев заслуженной популярностью. Фото: Полина Зиновьева

Сельскохозяйственные предприятия региона на 100% выполнили план ярового сева, сообщила вчера министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна КУЗНЕЦОВА. Общая площадь посевов составила почти 500 тысяч гектаров. Примечательно, что половина тракторного парка сельхозпредприятий региона и четверть комбайнов, работающих в полях Свердловской области, произведены в Белоруссии. Техника давно зарекомендовала себя как надежная и работоспособная, отмечает Анна Кузнецова.

Министр подчеркнула, что на свердловских полях с каждым годом становится все больше техники, произведенной в Республике Беларусь.

– Я вас, наверное, немного удивлю, – подчеркнула министр, отвечая на вопрос корреспондента «ОГ», – но более половины тракторов, работающих в сельском хозяйстве Свердловской области, и примерно четверть парка комбайнов белорусского производства. И мы активно содействуем нашим сельхозпроизводителям в приобретении белорусской техники, субсидируя ее закупку наравне с российской.

Зерновыми и зернобобовыми культурами на Среднем Урале в этом году занято 352 тысячи гектаров, техническими культурами – 38,2 тысячи гектаров, кукурузой – 32,5 тысячи гектаров, однолетними травами – 53,2 тысячи гектаров, беспокровными травами – 8,2 тысячи гектаров, картофелем – 14,2 тысячи гектаров, овощами открытого грунта – 1,2 тысячи гектаров, кормовыми культурами на силос – 0,4 тысячи гектаров.

Площадь посевов увеличивается каждый год благодаря проведению культуртехнических мероприятий и вовлечению в оборот выбывших сельско­хозяйственных угодий, так в 2022 году дополнительно вовлечено более 1,2 тысячи гектаров, в 2023 году планируется вовлечение в оборот еще более 3,3 тысячи гектаров.

Всего на весенних полевых работах в Свердловской области было задействовано 4509 тракторов, 1039 плугов, 619 культиваторов и комбинированных почвообрабатывающих машин, 402 единицы дисковых борон, 1231 посевной комплекс. Данное количество сельскохозяйственной техники позволило обеспечить проведение весенних полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.