В ВСМПО заявили об обвале прибыли

Основными направлениями деятельности корпорации является выплавка титана и производство изделий из него для авиапромышленности. Фото: Алексей Кунилов

Один из крупнейших налогоплательщиков Свердловской области – верхнесалдинское предприятие «ВСМПО-Ависма» сообщило о резком снижении прибыли. За первое полугодие 2020 года прибыль гиганта титановой промышленности сократилась более чем в 2 400 раз по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Как говорится в официальном отчёте, опубликованном корпорацией, за первые шесть месяцев 2020 года компания заработала 5,7 млн рублей. Для сравнения: за аналогичный период 2019 года – 13,7 млрд рублей.

Разница в прибыли в долларах оказалась ещё больше: из-за того что курс доллара вырос, в этом году ВСМПО получило прибыль в 2 564 раза меньше, чем в прошлом.

Отчёт корпорации также содержит прогноз о том, что отрицательные последствия, которые оказала на авиакосмическую промышленность пандемия коронавируса, могут иметь более долгосрочный эффект. В результате, по мнению аналитиков корпорации, ВСМПО может достичь уровня продаж 2019 года только к 2023 году.

Напомним, практически с начала 2020 года ВСМПО-Ависма испытывает экономические проблемы из-за того, что с началом пандемии крупнейшие потребители титана сократили своё производство до минимума. Из-за кризиса на предприятии дважды за последние полгода происходила смена руководителей. Сейчас корпорацию возглавляет Сергей Степанов.

Для того чтобы уйти от перспективы массовых сокращений, на предприятии создали цех разнорабочих, куда предложили перейти сотрудникам простаивающих подразделений. Работники цеха занимаются облагораживанием территории предприятия и другим малоквалифицированным трудом. Планируется, что численность работников цеха составит около 1 000 человек, при общем числе работающих на ВСМПО-Ависме около 20 тысяч человек. Часть денег, выделяемых по программе «Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения», на зарплату сотрудникам цеха предприятие возьмёт из областного бюджета.