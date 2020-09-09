На Уралтрансмаше отметили День завода

В День завода в Музейном центре предприятия наградили передовиков производства. Фото: пресс-служба Уралтрансмаша.

На Уралтрансмаше отметили 203 года со дня основания предприятия. В День завода в Музейном центре предприятия наградили передовиков производства.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, торжественное мероприятие открыл генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

«Уралтрансмаш по праву гордится своей историей. Мы являемся передовиками в машиностроительной отрасли, и я верю в то, что мы сможем удерживать лидерство», - сказал глава предприятия.

В церемонии также принял участие глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, который поздравил сотрудников и вручил им грамоты, пожелав предприятию процветания, новых заказов и больших перспектив для дальнейшего развития.