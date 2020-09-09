На Уралтрансмаше отметили День завода

На Уралтрансмаше отметили 203 года со дня основания предприятия. В День завода в Музейном центре предприятия наградили передовиков производства.
Как рассказали в пресс-службе предприятия, торжественное мероприятие открыл генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.
«Уралтрансмаш по праву гордится своей историей. Мы являемся передовиками в машиностроительной отрасли, и я верю в то, что мы сможем удерживать лидерство», - сказал глава предприятия.
В церемонии также принял участие глава администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко, который поздравил сотрудников и вручил им грамоты, пожелав предприятию процветания, новых заказов и больших перспектив для дальнейшего развития.
АО «Уралтрансмаш» – одно из старейших предприятий на Урале. Основным направлением гражданской продукции завода являются трамваи. Первый опытный образец был изготовлен 22 года назад. За это время на предприятии было разработано и внедрено в серийное производство более 10 моделей и модификаций вагонов. Трамваи производства АО «Уралтрансмаш» эксплуатируются в Екатеринбурге, Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Нижнем Тагиле, Коломне и других городах России.