Часть сотрудников "ВСМПО-Ависма" перевели на режим неполной занятости

До конца сентября на полный рабочий день будет выведено около 1 500 сотрудников производства. Фото: Алексей Кунилов.

В ООО "РТ-Развитие бизнеса", которое является владельцем 25% акций компании "ВСМПО-Ависма", рассказали о мерах поддержки предприятия в кризисный период. Так, в целях сохранения устойчивого финансово-экономического положения компании, некоторые работники переведены на неполный рабочий день, а их зарплаты снижены.

Перечень мер по поддержке "ВСМПО-Ависма" опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских на своей странице в Facebook 15 сентября. Согласно документу, который был направлен депутату из ООО "РТ-Развитие бизнеса", переход на неполный рабочий день не касается дежурного персонала и работников производственных цехов.

Также отмечается, что в рамках программы "Организация временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения" в период с 1 сентября по 31 декабря 2020 года компания создала отдельное структурное подразделение. В новый цех по обслуживанию промышленных объектов ВСМПО (цех 52) переведут порядка 1 000 сотрудников, на рабочих местах которых отсутствует загрузка.

По информации пресс-службы "ВСМПО-Ависма", до конца сентября на полный рабочий день будет выведено около 1 500 сотрудников производства - в обычный режим работы вернётся 60% коллектива предприятия.

"Новый цех, куда временно переведены сотрудники, позволяет сохранить персонал предприятия, обеспечив его работой, сохранить полный рабочий график и заработную плату сотрудника не ниже средней заработной платы по прежнему месту работы, сегодня это порядка 40-45 тысяч рублей", - уточняет директор по управлению персоналом "ВСМПО-Ависма" Ирина Хасангатина.

Кроме того, компания реализует программу снижения издержек за счёт внутренних резервов и проводит мероприятия по снижению объёма долговой нагрузки.

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В апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, ВСМПО-Ависма сократила объёмы производства титановой продукции на 2020 год с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, производство губчатого титана снижено с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн.

ВСМПО-Ависма занимается поставкой титана клмпаниям Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, 25 процентов акций плюс одна акция - "Ростеху".

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