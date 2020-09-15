В Среднеуральске запущена линия по производству комплектующих для одноразовых масок

На предприятии уже создано производство по выпуску медицинских масок мощностью до 350 тысяч штук в сутки. Фото: Департамент информационной политики

В Среднеуральске будут выпускать комплектующие для одноразовых масок. На предприятии «Медика Е» запущена новая линия по производству комплектующих элементов для одноразовых медицинских масок.

Вчера первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов открыл работу линии по производству материала мельтблаун и нейлоновой резинки на предприятии «Медика Е» в Среднеуральске. И материал, и резинка используются для изготовления одноразовых медицинских масок.

Алексей Орлов отметил, что запуск первого на Урале собственного производства фильтрующего нетканого материала и нейлоновой резинки позволит обеспечить региональных производителей медицинских изделий качественными комплектующими.

Для производства комплектующих одноразовых масок на предприятии были созданы 60 новых рабочих мест. Комментируя открытие новой линии, генеральный директор ООО «Медика Е» Артем Сушко сказал:

– На достигнутом завод останавливаться не намерен и будет осваивать новые рынки и перспективные виды продукции, наращивать мощности.

Стоит отметить, что на самом предприятии уже создано производство по выпуску медицинских масок мощностью до 350 тысяч штук в сутки. Этого достаточно, чтобы не только полностью закрыть потребности областных учреждений здравоохранения, но и поставлять самые популярные средства индивидуальной защиты другим субъектам уральского региона.

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