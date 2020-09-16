В августе объёмы промпроизводства в Свердловской области снизились на 4,4%

В августе объёмы промпроизводства упали на 4,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Фото: Павел Ворожцов.

В августе объёмы промышленного производства в Свердловской области упали на 4,4% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Снижение наблюдалось почти во всех отраслях.

В добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах и сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром показатель снизился на 2,3 — 6%, а в сфере водоснабжения и водоотведения — вырос на 3,1%, следует из данных, опубликованных на сайте Свердловскстата.

За указанный период на Среднем Урале более чем в 5 раз увеличилось производство «прочих готовых изделий». Также существенный рост наблюдался в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (+64,7%), и напитков (+40,9). Кроме того, в регионе стали производить больше текстильных изделий (+13,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+13%), электрического оборудования (+12,6%), готовых металлических изделий (+4%), кокса и нефтепродуктов (+0,7%).

По остальным пунктам зафиксировано падение. Наиболее заметным оно было в производстве одежды (-30%), машин и оборудования (-23,2%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-19,2%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели (-18,9%).

Добавим, в целом с января по август объёмы промпроизводства в Свердловской области выросли на 0,8%. Темп роста снизился. Так, ещё месяц назад сообщалось о росте в 2,5%.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, с какими проблемами столкнулись предприятия региона во время пандемии и что необходимо для восстановления ситуации в отраслях.