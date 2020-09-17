В Свердловской области создан союз предприятий отходоперерабатывающей отрасли

Инициаторами, учредителями и участниками союза стали лидеры ведущих направлений отрасли. Фото: Павел Ворожцов

Предприятия отходоперерабатывающей отрасли Свердловской области объединились в союз. Целью создания некоммерческого общественного объединения стало построение в регионе цикличной экономики.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, инициаторами, учредителями и участниками союза стали лидеры ведущих направлений отрасли: «Этиламин-Ек», «СБВ Утилизация» (переработка многокомпонентного электронного оборудования), «Центр-Ойл» (переработка нефтесодержащих отходов), «ЦГС» (утилизация и переработка шин), «МК Навигатор» (утилизация и переработка кабельной продукции), «SPGroup» (утилизация и переработка различных видов пластика), «Мегаполис Ресурс» (утилизация и переработка химических источников тока и отходов, содержащих цветные и драгоценные металлы), «Интер» (обезвреживание и размещение отходов 3-4 классов опасности), «Федора» (клининг, сбор и сортировка отходов 4-5 классов опасности).

Отмечается, что после регистрации союза в Минюсте его участником смогут стать и другие предприятия по утилизации и отходопереработки региона. Основными критериями участия в союзе стали: работа компании в правовом поле, неукоснительное соблюдение регионального и федерального законодательства, а также наличие лицензии на осуществление основного вида деятельности.

Созданию союза оказало поддежку правительство Свердловской области, а также Российское экологическое общество и общероссийское общественное объединение предпринимателей «Опора России».